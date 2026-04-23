IRCG objavila snimke zaplijene broda u Hormuškom moreuzu

Na snimci koju je objavila IRGC vidi se kako njihove snage prilaze trgovačkom brodu i preuzimaju kontrolu nad plovilom. Riječ je o jednom od dva broda koje je Iran zaplijenio tokom jučerašnjih incidenata u moreuzu.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je snimke zaplijene teretnog broda MSC Epaminondas, koji je jučer presretnut u Hormuškom moreuzu, čime je dodatno podignuta napetost u regiji.

Prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, koja je bliska Revolucionarnoj gardi, tokom nekoliko sati napadnuta su tri trgovačka broda. Brod Euphoria pogođen je i nasukan uz obalu Irana, dok su MSC Francesca i Epaminondas zaplijenjeni i preusmjereni prema iranskoj obali.

Pomorsko-obavještajna tvrtka Vanguard navodi da je jedan od brodova napadnut oko šest nautičkih milja od iranske obale, nakon čega mu je naređeno da baci sidro, a prijavljena je i šteta na trupu i smještajnim prostorima. Britanska agencija UKMTO ranije je izvijestila da je na Euphoriju pucano zapadno od Irana, no posada nije povrijeđena.

Iranski mediji, pozivajući se na mornaricu IRGC-a, tvrde da su zaplijenjeni brodovi "djelovali bez potrebnih dozvola" i "ugrozili pomorsku sigurnost". Iz Bijele kuće poručeno je da američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ove poteze ne smatra kršenjem primirja, uprkos nastavku američke blokade brodova koji plove prema iranskim lukama.

Na zaplijenjenom brodu MSC Francesca nalaze se i četiri crnogorska pomorca, potvrdio je ministar pomorstva Filip Radulović. Naveo je da su svi članovi posade na sigurnom te da su u toku pregovori između brodarske kompanije i iranske strane.