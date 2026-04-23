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RAT U UKRAJINI

Zelenski: Međunarodne snage mogu zaustaviti Putina

Traži prisustvo stranih trupa na liniji fronta

Zelenski: Međunarodne snage mogu zaustaviti Putina. Platforma X

I. Š.

23.4.2026

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smatra da bi raspoređivanje međunarodnih vojnih snaga duž linije ratišta moglo odvratiti Rusiju od nove agresije. 

U razgovoru za CNN naglasio je da bi takvo prisustvo predstavljalo ozbiljnu prepreku daljnjem ratu.

Zelenski je poručio da posrednički razgovori i kompromisi nisu dovoljni da zaustave Vladimira Putina, te da je potrebno jasno poručiti da je agresija neprihvatljiva.

Istakao je i da bi ključni svjetski lideri trebali direktno utjecati na Rusiju kako bi se rat okončao.

# VLADIMIR PUTIN
# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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