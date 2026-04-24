EU uvela novi paket sankcija Rusiji

Ruska misija pri Evropskoj uniji optužila je Brisel da je uveo 20. paket “nezakonitih sankcija” protiv Rusije, navodeći da se radi o ekonomskoj prisili i kršenju međunarodnog prava.

Prema njihovim tvrdnjama, EU je uvela novi mehanizam kojim može ograničiti izvoz robe i tehnologije prema trećim zemljama za koje smatra da pomažu zaobilaženje sankcija. Moskva smatra da su takve mjere jednostrane i suprotne Povelji UN-a.

Ruska strana poručuje da će odgovoriti na poteze EU, uz tvrdnju da ruska ekonomija pokazuje otpornost uprkos pritiscima i sankcijama.