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GEOPOLITIČKE TENZIJE

EU uvela novi paket sankcija Rusiji

Moskva poručuje da su mjere nezakonite i najavljuje odgovor na poteze Evropske unije

EU uvela novi paket sankcija Rusiji. AP

I. Š.

24.4.2026

Ruska misija pri Evropskoj uniji optužila je Brisel da je uveo 20. paket “nezakonitih sankcija” protiv Rusije, navodeći da se radi o ekonomskoj prisili i kršenju međunarodnog prava.

Prema njihovim tvrdnjama, EU je uvela novi mehanizam kojim može ograničiti izvoz robe i tehnologije prema trećim zemljama za koje smatra da pomažu zaobilaženje sankcija. Moskva smatra da su takve mjere jednostrane i suprotne Povelji UN-a.

Ruska strana poručuje da će odgovoriti na poteze EU, uz tvrdnju da ruska ekonomija pokazuje otpornost uprkos pritiscima i sankcijama.

# MOSKVA
# VLADIMIR PUTIN
# EU
# BRISEL
# RUSIJA
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