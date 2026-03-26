Starmer: Dao sam vojsci dopuštenje da se ukrca

Britanski premijer Kir Starmer (Keir Starmer) u srijedu je saopćio da je dao vojsci dozvolu da ukrca i zadrži ruske brodove, za koje njegova vlada tvrdi da pripadaju mreži plovila koja Moskvi omogućava izvoz nafte uprkos zapadnim sankcijama.

Odluka stiže u trenutku kada druge evropske zemlje pojačavaju napore da poremete rusku tzv. „flotu u sjeni“, mrežu tankera koju Moskva koristi za finansiranje četverogodišnjeg rata protiv Ukrajine.

Kir Starmer je naveo da je odobrio agresivniju akciju protiv brodova jer ruski predsjednik Vladimir Putin vjerovatno „trlja ruke“ zbog naglog rasta cijena nafte uzrokovanog američko-izraelskim ratom protiv Irana.

- Zato još jače idemo na njegovu ‘flotu u sjeni‘, ne samo da bismo zaštitili Britaniju, već i lišavajući Putinov ratni stroj prljave zarade koja financira njegovu barbarsku kampanju u Ukrajini - rekao je Kir Starmer.

Downing Street je saopćio da se britanski vojni i policijski zvaničnici pripremaju za ukrcaj na ruske brodove koji se ne predaju, koji su naoružani ili koriste visokotehnološki nadzor da izbjegnu hvatanje. Dodali su da bi protiv vlasnika, operatera i posade mogao biti pokrenut krivični postupak zbog kršenja sankcija.

Rusija se oslanja na „flotu u sjeni“ da bi nastavila izvoziti naftu bez poštivanja zapadnih ograničenja uvedenih nakon potpune invazije na Ukrajinu 2022.

Evropski napori da se izvrši pritisak na Rusiju oslabljeni su ovog mjeseca kada je administracija američkog predsjednika Donald Tramp (Donald Trump) zemljama dala 30-dnevno odricanje od kupovine sankcioniranih ruskih proizvoda, kako bi stabilizirala globalna energetska tržišta pogođena ratom u Iranu.

Kir Starmer je objavio odluku prije četvrtka, kada će prisustvovati summitu Združenih ekspedicijskih snaga u Helsinkiju, gdje će Britanija pozvati na veću koordinaciju u vezi s oduzimanjem brodova „flote u sjeni“.

Britanija je uvela sankcije na 544 ruska broda „flote u sjeni“, koji povremeno prolaze kroz La Manche, kanal koji razdvaja Britaniju i Francusku. Prema britanskim procjenama, oko tri četvrtine ruske sirove nafte prevoze ta plovila.