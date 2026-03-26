Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DRAMATIČNA OBJAVA

Starmer: Dao sam vojsci dopuštenje da se ukrca

Zapadne zemlje, dodatno eskalirajući napetosti, ustraju u provociranju brodova koji prevoze teret za Rusiju, rekao je Patrušev

Kir Starmer. AP

A. O.

26.3.2026

Britanski premijer Kir Starmer (Keir Starmer) u srijedu je saopćio da je dao vojsci dozvolu da ukrca i zadrži ruske brodove, za koje njegova vlada tvrdi da pripadaju mreži plovila koja Moskvi omogućava izvoz nafte uprkos zapadnim sankcijama.

Odluka stiže u trenutku kada druge evropske zemlje pojačavaju napore da poremete rusku tzv. „flotu u sjeni“, mrežu tankera koju Moskva koristi za finansiranje četverogodišnjeg rata protiv Ukrajine.

Kir Starmer je naveo da je odobrio agresivniju akciju protiv brodova jer ruski predsjednik Vladimir Putin vjerovatno „trlja ruke“ zbog naglog rasta cijena nafte uzrokovanog američko-izraelskim ratom protiv Irana.

- Zato još jače idemo na njegovu ‘flotu u sjeni‘, ne samo da bismo zaštitili Britaniju, već i lišavajući Putinov ratni stroj prljave zarade koja financira njegovu barbarsku kampanju u Ukrajini - rekao je Kir Starmer.

Downing Street je saopćio da se britanski vojni i policijski zvaničnici pripremaju za ukrcaj na ruske brodove koji se ne predaju, koji su naoružani ili koriste visokotehnološki nadzor da izbjegnu hvatanje. Dodali su da bi protiv vlasnika, operatera i posade mogao biti pokrenut krivični postupak zbog kršenja sankcija.

Rusija se oslanja na „flotu u sjeni“ da bi nastavila izvoziti naftu bez poštivanja zapadnih ograničenja uvedenih nakon potpune invazije na Ukrajinu 2022.

Evropski napori da se izvrši pritisak na Rusiju oslabljeni su ovog mjeseca kada je administracija američkog predsjednika Donald Tramp (Donald Trump) zemljama dala 30-dnevno odricanje od kupovine sankcioniranih ruskih proizvoda, kako bi stabilizirala globalna energetska tržišta pogođena ratom u Iranu.

Kir Starmer je objavio odluku prije četvrtka, kada će prisustvovati summitu Združenih ekspedicijskih snaga u Helsinkiju, gdje će Britanija pozvati na veću koordinaciju u vezi s oduzimanjem brodova „flote u sjeni“.

Britanija je uvela sankcije na 544 ruska broda „flote u sjeni“, koji povremeno prolaze kroz La Manche, kanal koji razdvaja Britaniju i Francusku. Prema britanskim procjenama, oko tri četvrtine ruske sirove nafte prevoze ta plovila.

Brodovi „flote u sjeni“ obično imaju skrivene vlasničke strukture i izazivaju zabrinutost zbog ekoloških rizika – stari tanker s lošom regulacijom može izazvati izlijevanje nafte, kvarove ili curenja, što ugrožava morske ekosustave.

Istovremeno, ranije ove sedmice, drugi najmoćniji čovjek Rusije, Nikolaj Patrušev, specijalni savjetnik ruskog predsjednika Putina, najavio je dodatne mjere za zaštitu plovila pod ruskom zastavom i onih koja isplovljavaju iz ruskih luka. Brodovlasnici koji sarađuju s Rusijom dobili su upute kako koordinirati s ruskom mornaricom, koja će pratiti teretne brodove koji plove za i iz Rusije.

Kako bi poboljšala sigurnost plovidbe, ruska mornarica će nadzirati plovila pod pratnjom i kontrolirati zone plovidbe. Prema Patruševu, brodovi će moći zatražiti mobilne ruske jedinice za vatrenu potporu.

Patrušev je naglasio da zapadne zemlje „provociraju“ ruske teretne brodove:

- Zapadne zemlje, dodatno eskalirajući napetosti, ustraju u provociranju brodova koji prevoze teret za Rusiju. Pod lažnim izgovorima, brodovi koji u potpunosti poštuju propise o plovidbi podvrgavaju se inspekcijama i zadržavanju - rekao je Patrušev.

# MOSKVA
# VLADIMIR PUTIN
# VELIKA BRITANIJA
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# KEIR STARMER
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.