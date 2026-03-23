Starmer: Britanija je upoznata s razgovorima između SAD i Irana

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je danas da je Velika Britanija bila upoznata s razgovorima između SAD i Irana te naglasio da London želi deeskalaciju i okončanje sukoba "što prije".

- U tom smislu, pozdravljam razgovore između SAD i Irana o kojima je izvještavano - rekao je on obraćajući se skupštinskom odboru u Vestminsteru, prenosi BBC.

Starmer je dodao da bi "pregovarački sporazum" trebao postaviti "stroge uslove za Iran, posebno u vezi sa nuklearnim oružjem".

Na pitanje kako bi Velika Britanija reagovala ukoliko Iran ili Rusija lansiraju balističku raketu, Starmer je rekao da njegova zemlja raspolaže "veoma efikasnim sredstvima odbrane".

Sistemi kratkog dometa

Odgovarajući predsjedniku odbora za odbranu Tanu Desiju, nakon izvještaja iz Izraela da Iran posjeduje rakete koje mogu dosegnuti Veliku Britaniju, Starmer je ukazao na integrisani sistem protivvazdušne odbrane zemlje i naveo da Velika Britanija raspoređuje sisteme kratkog dometa u Bahreinu, Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji.

- Ne želim da podižem nivo zabrinutosti u javnosti. Ljudi su već uznemireni onim što gledaju na televiziji i zabrinuti zbog posljedica koje to može imati na njih, posebno ekonomskih u domaćinstvima - naglasio je Starmer.

Premijer je istakao da britansko vojno osoblje, bezbjednosne i obavještajne službe rade bukvalno 24 sata dnevno, sedam dana u nedjelji, kako bi zaštitili sve i da obavljaju veoma dobar posao.

Starmer je rekao i da prepoznaje da Velika Britanija mora "ići dalje i brže" kada je riječ o izdvajanjima za odbranu, ali nije precizirao kako će to biti postignuto.

Tri posto za odbranu

Na insistiranje Desija da iznese plan za dostizanje tri posto BDP-a za odbranu u ovom mandatu, premijer je odgovorio da se Britanija već obavezala na 2,5 posto do 2027. godine i da će to ostvariti.

- To znači da ćemo u ovom parlamentarnom mandatu potrošiti 270 milijardi funti više na odbranu nego što bismo inače - istakao je Starmer.

On je dodao da se Britanija obavezala i na tri posto u narednom mandatu, kao i na pet procenata do 2035. godine.

- Ono što sam rekao na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji jeste da ćemo očigledno morati ići dalje i brže i u dogledno vrijeme ću pojasniti šta to znači - naglasio je Starmer.