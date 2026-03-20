Aragči: Starmer stavlja britanske živote u opasnost

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči oglasio se nakon što je britanska vlada dozvolila Sjedinjenim Državama korištenje vojnih baza u Britaniji za napade na iranske raketne položaje koji napadaju brodove u Hormuškom tjesnacu.

- Većina britanskog naroda ne želi učestvovati ni u kakvom ratu Izraela i SAD-a protiv Irana. Ignorišući svoj narod, gospodin Starmer stavlja britanske živote u opasnost dopuštajući da se britanske baze koriste za agresiju na Iran. Iran će ostvariti svoje pravo na samoobranu - napisao je Aragči na X-u.

Britanski ministri danas su održali sastanak kako bi razgovarali o mogućem ratu s Iranom i blokadi Hormuškog moreuza, prenosi Downing Street.

- Potvrdili su da sporazum kojim SAD može koristiti britanske baze u kolektivnoj samoobrani regije uključuje američke obrambene operacije kojima bi se oslabili iranski raketni položaji i njihove sposobnosti za napade na brodove u Hormuškom moreuzu - stoji u zvaničnom saopćenju.

Premijer Kir Starmer ove sedmice izjavio je da Britanija neće biti uvučena u rat s Iranom. Prvobitno je odbio američki zahtjev za korištenjem britanskih baza za napade na Iran, ističući da mora biti siguran da je svaka vojna akcija u skladu sa zakonom.

Međutim, Starmer je promijenio stav nakon što je Iran napao britanske saveznike širom Bliskog istoka, dozvolivši SAD-u korištenje baza Fairford i Diego Garcia, američko-britanskih baza u Indijskom okeanu. Američki predsjednik Donald Tramp više puta je kritikovao Starmera od početka sukoba, tvrdeći da premijer ne čini dovoljno da mu pomogne.