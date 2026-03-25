Kiril Dmitriev, izaslanik ruskog predsjednika i prvi čovjek Ruskog fonda za direktna ulaganja osvrnuo se na izjave britanskog premijera Kira Starmera (Keir) i kazao kako bi upravo te izjave mogle doprinijeti povećanju cijena nafte.

Naime Dmitriev je komentirao izjave Starmera o tome da će Velika Britanija predvoditi koaliciju koja će omogućiti slobodnu plovidbu kroz Hormuški moreuz.

- S obzirom na besprijekoran dosje britanskog premijera Kira Starmera i njegove stalne neuspjehe, cijene nafte bi na kraju mogle dostići 200 dolara po barelu - napisao je Dmitriev.

Ranije je Politico, pozivajući se na neimenovanog britanskog zvaničnika, izvijestio da bi se uskoro mogla održati sigurnosna konferencija o zatvaranju Hormuškog moreuza, a Velika Britanija se razmatra kao domaćin. Zvaničnik je izjavio da London želi pomoći u izgradnji koalicije i zamaha s ciljem otvaranja sigurnog prolaza kroz Hormuški moreuz i pružanja povjerenja komercijalnom brodarstvu.

Izvor lista Politico dotakao se i opcija za osiguranje sigurnosti plovidbe kroz Hormuški moreuz, koji povezuje Perzijski zaljev s Omanskim zaljevom i dalje prema Indijskom okeanu.

Zvaničnik je spomenuo bespilotne, daljinski upravljane sisteme za uklanjanje mina kojima se upravlja s broda, ali je priznao da to ne bi bilo izvodljivo s obzirom na trenutni nivo napetosti.