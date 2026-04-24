Netanjahu: Hezbolah pokušava sabotirati mir

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu u video obraćanju o sukobu na Bliskom istoku poručio je da je u toku proces čiji je cilj “postizanje historijskog mira između Izraela i Libana”.

Međutim, istakao je da “je jasno da Hezbolah pokušava da sabotira taj proces”. Podsjetio je da Izraelske odbrambene snage i Hezbolah međusobno optužuju jedni druge za kršenje primirja.

Netanjahu je naveo da Izrael zadržava “potpunu slobodu djelovanja” protiv svake prijetnje, te potvrdio da su izvedeni napadi i jučer i danas. Dodao je da Izrael mijenja “lice Bliskog istoka” i da u potpunosti sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama.

U svom obraćanju pohvalio je predsjednika SAD-a Donalda Trampa zbog “vrlo snažnog pritiska na Iran, i ekonomskog i vojnog”.