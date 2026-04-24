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PREMIJER IZRAELA

Netanjahu: Hezbolah pokušava sabotirati mir

Poručio je da je u toku proces čiji je cilj “postizanje historijskog mira između Izraela i Libana

Benjamin Netanjahu. Ronen Zvulun, Pool Photo via AP

M. Až.

24.4.2026

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu u video obraćanju o sukobu na Bliskom istoku poručio je da je u toku proces čiji je cilj “postizanje historijskog mira između Izraela i Libana”.

Međutim, istakao je da “je jasno da Hezbolah pokušava da sabotira taj proces”. Podsjetio je da Izraelske odbrambene snage i Hezbolah međusobno optužuju jedni druge za kršenje primirja.

Netanjahu je naveo da Izrael zadržava “potpunu slobodu djelovanja” protiv svake prijetnje, te potvrdio da su izvedeni napadi i jučer i danas. Dodao je da Izrael mijenja “lice Bliskog istoka” i da u potpunosti sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama.

U svom obraćanju pohvalio je predsjednika SAD-a Donalda Trampa zbog “vrlo snažnog pritiska na Iran, i ekonomskog i vojnog”.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# LIBAN
# HEZBOLAH
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