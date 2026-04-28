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GRAD POD OPSADOM

Pucnjava u Atini: Stariji muškarac ranio više osoba na dvije lokacije i pobjegao

Hitne službe su brzo reagovale, a povrijeđeni su transportovani na liječenje

Stariji muškarac (89) ranio je više osoba. X

M. P.

28.4.2026

Stariji muškarac (89) ranio je više osoba u odvojenim pucnjavama na dvije lokacije u Atini, nakon čega je pobjegao i za njim se traga, saopštili su lokalni mediji.

Prema dostupnim informacijama, napadač je najprije ušao u zgradu Jedinstvenog fonda socijalnog osiguranja (EFKA) u oblasti Keramikos, gde je pucao iz sačmarice i ranio zaposlenog u nogu, prenijela je "Prototema".

Nakon toga, osumnjičeni je taksijem otišao do Apelacionog suda u Atini u oblasti Lukareos, gdje je ponovo otvorio vatru i ranio još četiri osobe, sve žene, navedeno je u izvještajima.

Hitne službe su brzo reagovale, a povrijeđeni su transportovani na liječenje.

Svjedoci su rekli da je napadač izvukao oružje i pucao bez upozorenja, dok pojedini navode da je prethodno naredio jednoj od žrtava da legne prije nego što je pucao.

# PUCNJAVA
# ATINA
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