Pucnjava u Atini: Stariji muškarac ranio više osoba na dvije lokacije i pobjegao

Stariji muškarac (89) ranio je više osoba u odvojenim pucnjavama na dvije lokacije u Atini, nakon čega je pobjegao i za njim se traga, saopštili su lokalni mediji.

Prema dostupnim informacijama, napadač je najprije ušao u zgradu Jedinstvenog fonda socijalnog osiguranja (EFKA) u oblasti Keramikos, gde je pucao iz sačmarice i ranio zaposlenog u nogu, prenijela je "Prototema".

Nakon toga, osumnjičeni je taksijem otišao do Apelacionog suda u Atini u oblasti Lukareos, gdje je ponovo otvorio vatru i ranio još četiri osobe, sve žene, navedeno je u izvještajima.

Hitne službe su brzo reagovale, a povrijeđeni su transportovani na liječenje.