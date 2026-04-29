Trampovo lice na posebnoj seriji američkih pasoša

Donald Tramp (Trump) će se naći na ograničenoj seriji američkih pasoša koja će biti izdana povodom 250. godišnjice Sjedinjenih Američkih Država, saopćila je Bijela kuća u utorak.

Poseban dizajn pasoša bit će ponuđen kao standardna opcija u Washingtonu dok traju zalihe, prenose američki mediji pozivajući se na State Department. Istovremeno, klasični dizajn ostat će dostupan putem interneta i u ostatku zemlje.

Tokom svog drugog mandata, Tramp kontinuirano ističe važnost prisutnosti svog imena i lika u javnom prostoru. Među inicijativama se izdvaja takozvana "Trampova zlatna kartica", koja omogućava pravo boravka uz uplatu od milion dolara, kao i njegovo pojavljivanje na godišnjoj propusnici za nacionalne parkove SAD-a.

Njegov potpis trebao bi se naći i na novčanicama američkog dolara – što bi bio presedan za aktuelnog predsjednika – a učestvovao je i u preimenovanju Centra Džona Ficdžeralda Kenedija (John F. Kennedy).

Dizajn pasoša temelji se na službenom portretu iz njegovog drugog mandata. Ova ideja izazvala je brojne kritike i ismijavanja na društvenim mrežama, gdje pojedini korisnici povlače paralele s praksama karakterističnim za autoritarne režime.