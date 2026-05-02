Tusk upozorava: "NATO se urušava"

Poljski premijer Donald Tusk upozorio je da najveća opasnost za transatlantsku zajednicu ne dolazi izvana, već iznutra, kroz postepeno slabljenje i moguće urušavanje saveza. Njegova izjava dolazi u trenutku sve dubljih nesuglasica unutar NATO-a u vezi s američko-izraelskim ratom protiv Irana, piše Anadolu.

- Najveća prijetnja transatlantskoj zajednici nisu njeni vanjski neprijatelji, nego postepeno urušavanje našeg saveza. Moramo svi učiniti sve što je u našoj moći kako bismo preokrenuli taj katastrofalan trend - napisao je Tusk na društvenoj mreži X.

Njegova objava uslijedila je nekoliko sati nakon što je Vašington najavio povlačenje oko 5.000 američkih vojnika iz Njemačke. Ranije ove sedmice američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da razmatra smanjenje vojnog prisustva u Njemačkoj, nakon kritika koje je kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) uputio SAD-u zbog, kako je ocijenio, nedostatka jasne izlazne strategije iz rata s Iranom. Merc je pritom rekao da je iranski režim ponizio Amerikance tokom pregovora.

Osim Njemačke, Tramp je izrazio nezadovoljstvo i Italijom te Španijom, najavivši mogućnost povlačenja američkih trupa i iz tih zemalja. Kako je naveo, te države "nisu bile tu kada je SAD trebao njihovu podršku", aludirajući na rat u Iranu.