Tusk: Nijedna članica NATO-a ne smije da prijeti drugoj, Danska ima podršku cijele Evrope

Poljski premijer Donald Tusk (Donald Tusk) izjavio je danas u Varšavi da nijedna članica NATO-a ne smije prijetiti drugoj, jer bi takva praksa dovela u pitanje samu svrhu tog saveza. Dodao je da će evropski lideri na sastanku takozvane Koalicije voljnih u Parizu vjerovatno razgovarati i o Grenlandu. - NATO bi izgubio smisao ako bi unutar njega dolazilo do sukoba ili uzajamnih agresivnih poteza. Svima nam je izuzetno važno da se eventualna sporna pitanja rješavaju dijalogom među članicama - kazao je Tusk. Podrška cijele Evrope Dodao je da su evropska solidarnost i poštivanje teritorijalnog integriteta država članica Evropske unije među temeljnim principima Unije.

- Jasno je da Danska može računati na solidarnost cijele Evrope. Tu nema nikakvih dilema - rekao je Tusk, osvrćući se na nedavne izjave američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da je Grenland nužno potreban Sjedinjenim Američkim Državama, iako je riječ o teritoriji Danske. Poljski premijer je upozorio da je, uprkos takvim izjavama, važno čuvati snažne transatlantske veze sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje predstavljaju osnov evropske sigurnosti, te da one ne smiju biti ugrožene ni sadašnjim izjavama niti budućim odlukama Vašingtona.

- Želio bih da u Vašingtonu bude jasno da bilo kakvi pokušaji razbijanja ili dovođenja u pitanje suštine NATO-a neće naići na prihvatanje ni u jednoj evropskoj zemlji - poručio je Tusk. Sastanak u Parizu Govoreći o današnjem sastanku predstavnika 35 zemalja u Parizu, među kojima je 27 šefova država ili vlada, Tusk je naveo da će glavna tema biti preciziranje pomoći Ukrajini i nastojanje da se približe stavovi Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. - Razgovarat će se o mogućim sigurnosnim garancijama za Ukrajinu od strane Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade - kazao je Tusk, uz napomenu da Pariška deklaracija još neće donijeti potpuno konkretne obaveze i odluke. On je dodao da "razgovori i evropski, američki i ukrajinski diplomatski napori daju šansu, više nego sjenku šanse, ali sigurno ne garanciju, da u Ukrajini nastane mir. Ne moram da objašnjavam koliko su važni za Poljsku ti napori da se dogovori primirje i mir".