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Evropski lideri odgovorili Trampu zbog prijetnji da će preuzeti Grenland

Trump tvrdi da Grenland treba Americi zbog nacionalne sigurnosti ali i zbog minerala

AP

D. H.

6.1.2026

Evropski lideri upravo su objavili zajedničko saopćenje u kojem izražavaju svoj stav oko Grenlanda.

Ovaj otok, koji je samoupravna jedinica Danske, ponovo je u fokusu predsjednika SAD Donalda Trumpa koji uporno govori da ga želi preuzeti i staviti pod kontrolu Washingtona.

Njegove izjave su se intezivirale nakon što su SAD izvele akciju zarobljavanja predsjednika Venezuele Nicolasa Madura.

Trump tvrdi da Grenland treba Americi zbog nacionalne sigurnosti ali i zbog minerala.

Ovo je izjava koju su potpisali svi evropski lideri, uključujući i premijera Velike Britanije Keir Starmer.

"Sigurnost na Arktiku ostaje ključni prioritet za Evropu i od presudnog je značaja za međunarodnu i transatlantsku sigurnost.

NATO je jasno stavio do znanja da je arktička regija prioritet i da evropski saveznici pojačavaju svoje angažmane.

Mi, kao i mnogi drugi saveznici, povećali smo svoje prisustvo, aktivnosti i ulaganja kako bismo Arktik učinili sigurnim i odvratili potencijalne protivnike.

Kraljevina Danska - uključujući Grenland - dio je NATO-a.

Sigurnost na Arktiku stoga se mora osiguravati kolektivno, u saradnji s NATO saveznicima, uključujući Sjedinjene Američke Države, uz poštivanje principa Povelje Ujedinjenih nacija, uključujući suverenitet, teritorijalni integritet i nepovredivost granica.

To su univerzalni principi i nećemo prestati da ih branimo.

Sjedinjene Američke Države su ključni partner u ovom nastojanju, kao NATO saveznik i kroz Sporazum o odbrani između Kraljevine Danske i Sjedinjenih Američkih Država iz 1951. godine.

Grenland pripada njegovim građanima. Na Danskoj i Grenlandu – i samo na njima – je da odlučuju o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda.

# DONALD TRUMP
# SJEDINJENE DRŽAVE
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