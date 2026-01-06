Evropski lideri odgovorili Trampu zbog prijetnji da će preuzeti Grenland

Evropski lideri upravo su objavili zajedničko saopćenje u kojem izražavaju svoj stav oko Grenlanda.

Ovaj otok, koji je samoupravna jedinica Danske, ponovo je u fokusu predsjednika SAD Donalda Trumpa koji uporno govori da ga želi preuzeti i staviti pod kontrolu Washingtona.

Njegove izjave su se intezivirale nakon što su SAD izvele akciju zarobljavanja predsjednika Venezuele Nicolasa Madura.

Trump tvrdi da Grenland treba Americi zbog nacionalne sigurnosti ali i zbog minerala.

Ovo je izjava koju su potpisali svi evropski lideri, uključujući i premijera Velike Britanije Keir Starmer.