Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZABRINUTA JAVNOST

Nilsen: Situacija nije takva da SAD mogu preuzeti Grenland

Naša zemlja nije ona s kojom je ispravno porediti Venezuelu. Mi imamo državu koja je demokratska, rekao je

Jens-Frederik Nilsen. AP

Anadolija

5.1.2026

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen izjavio je u ponedjeljak da se teritorija ne nalazi u situaciji u kojoj bi moglo doći do "preuzimanja preko noći", odbacujući poređenja s Venezuelom i pozivajući na direktnu komunikaciju umjesto razmjene poruka putem medija, prenosi Anadolu.

- Naša zemlja nije ona s kojom je ispravno porediti Venezuelu. Mi imamo državu koja je demokratska. Takva je već dugi niz godina - rekao je Nilsen na konferenciji za novinare.

Govoreći o zabrinutostima nakon nedavnih izjava iz Sjedinjenih Američkih Država, Nielsen je naglasio da nema razloga za paniku.

- Situacija nije takva da Sjedinjene Američke Države mogu preuzeti Grenland. To nije realnost. Zbog toga ne bismo trebali paničiti. Trebali bismo obnoviti dobru saradnju kakvu smo do sada imali - rekao je.

Nielsn je kazao da se Grenland nalazi u specifičnoj situaciji i priznao zabrinutost javnosti. 

- U potpunosti mogu razumjeti da se stanovništvo obraća Naalakkersuisut-u i da je zabrinuto - rekao je, misleći na vladu teritorije.

Spekulacije o vojnim scenarijima

Odbacio je i spekulacije o vojnim scenarijima, poručivši: "Prije svega, želim reći da ne smatram primjerenim govoriti o mogućim ili potencijalnim vojnim operacijama u ovoj zemlji."

- Želim ponoviti da se ne nalazimo u situaciji u kojoj mislimo da bi moglo doći do preuzimanja zemlje preko noći - dodao je.

Premijer je naveo da će vlada zaoštriti ton ukoliko se rasprave nastave u sadašnjem obliku, jer "nismo zadovoljni situacijom u kojoj se nalazimo".

Potreba za jedinstvom

Kritikujući indirektnu komunikaciju, Nilsen je rekao da se dijalog ne bi trebao voditi putem medija. 

- Sada je dosta komunikacije koja se odvija preko medija i raznih zaobilaznih kanala. To nije poštovanje - rekao je.

Pozivajući na jedinstvo, Nielsen je naglasio potrebu za kohezijom unutar Grenlanda, ali i sa saveznicima.

- Moramo pokazati da stojimo zajedno kao društvo. Zemljama s kojima smo saveznici također moramo pokazati jedinstvo - rekao je, dodajući da vlada Grenlanda čini "sve što je u njenoj moći".

Trampova želja

Američki predsjednik Donald Tramp u više navrata je izražavao želju da preuzme kontrolu nad Grenlandom, samoupravnom teritorijom unutar Kraljevine Danske, te nije isključio ni mogućnost upotrebe vojne sile.

Dan nakon američke vojne operacije u Venecueli u kojoj je zarobljen predsjednik Nikolas Maduro, Trump je u nedjelju obnovio pozive na američko preuzimanje Grenlanda, navodeći američke sigurnosne interese kao razlog.

Danska premijerka Mete Frederiksen pozvala je Trampa da "prestane s prijetnjama".

Nekoliko evropskih zemalja, kao i Evropska unija, u ponedjeljak su snažno podržali Dansku i Grenland, odbacivši svaku sugestiju da se budućnost otoka može odlučivati izvana te naglasivši poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

# GRENLAND
# SAD
# DONALD TRUMP
# DANSKA
# JENS-FREDERIK NIELSEN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.