Pit Hegset potvrdio nagađanja: "Iranci su osramoćeni"

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) obratio se javnosti u utorak i poručio kako je američka operacija za osiguravanje sigurnog prolaza brodova kroz Hormuški moreuz, nazvana"Projekt sloboda", odvojena od operacije "Epski bijes". Hegset je pritom i dodao da je "Projekt sloboda" operacija "odbrambene prirode, fokusiranog opsega i privremenog trajanja".

- Iranu se ne može dopustiti blokada nevinih zemalja i njihove robe na međunarodnom plovnom putu - izjavio je te poručio je iranski plan "oblik međunarodne iznude. Američki ministar odbrane potvrdio je da su dva američka trgovačka broda već prošla kroz Hormuški moreuz tokom operacije, dok "stotine drugih" čekaju u redu.

- Znamo da su Iranci osramoćeni ovom činjenicom. Rekli su da kontroliraju moreuz, a to nije slučaj - dodaje Hegset. Hegset tvrdi i da je SAD uspostavio "snažnu crvenu, bijelu i plavu kupolu" iznad Hormuškog moreuza.