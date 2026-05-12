Stravičan napad: Izrael bombardovao Liban, šestero poginulo

Šest osoba je ubijeno u izraelskom zračnom napadu na Kfar Dunin na jugu Libanona sinoć, objavila je libanska državna novinska agencija (NNA). - Neprijateljski avioni su prošle noći pogodili kuću u Kfar Duninu te ubili šest i ranili sedam osoba, koje su prebačene u bolnice u Tiru - navela je agencija. Izraelska vojska je u međuvremenu putem društvenih mreža naredila evakuaciju stanovnika gradića Sohmora u dolini Beka na istoku zemlje zbog očekivanog bombardovanja.

Prekid vatre koji to nije Uprkos prekidu vatre koji je na snazi od 17. aprila, Izrael je nastavio granatirati nekoliko regija Libanona, dok proiranska milicija Hezbolah i dalje preuzima odgovornost za napade na izraelske ciljeve. Podsjećamo, Hezbolah je 2. marta napao Izrael balističkim projektilima kako bi osvetio smrt iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija (Ali Khamenei), koji je ubijen prvog dana izraelsko-američke ofanzive protiv Teherana. Izrael je odgovorio masovnim zračnim napadima i kopnenom invazijom na jugu zemlje.