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NEPOPRAVLJIVA ŠTETA

Izrael pogodio posljednji most koji povezuje južni Liban s ostatkom zemlje

Visoki libanski sigurnosni dužnosnik kazao je da je most "smrskan"

Udar na most. X

Dž. R.

16.4.2026

Posljednji most koji je povezivao južni Liban s ostatkom zemlje srušen je u izraelskom napadu, potvrdio je visoki libanski sigurnosni dužnosnik za novinsku agenciju Reuters. 

Prema njegovim riječima, most je "smrskan" i pretrpljena šteta je nepopravljiva, piše Reuters.

Uništen je ključni most Qasmiyeh, koji je bio posljednji prelaz između južnog Libana i ostatka zemlje, čime je prekinuta veza između područja Tira i grada Sidona. 

Libanska Nacionalna novinska agencija saopćila je da su borbeni avioni izveli dva uzastopna napada i potpuno uništili most. Napadima je, kako se dodaje, prethodio udar dronom izveden ranije istog dana u blizini mosta. 

Most Qasmiyeh bio je jedan od najstrateškijih prijelaza na jugu Libanona, povezujući zapadni, središnji i istočni sektor te je služio kao ključna ruta za prijevoz ljudi, vozila i robe. U ranijim izraelskim zračnim napadima već je bio oštećen.

# NAPAD
# IZRAEL
# LIBAN
# MOST
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