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TRAMP NAJAVIO

Predstavnici Izraela i Libana sastaju se danas prvi put nakon 34 godine

Prošlo je mnogo vremena otkako su dvojica lidera razgovarala, oko 34 godine, poručio je Tramp

Liban i Izrael započeli su u utorak prvu rundu direktnih diplomatskih razgovora. AP

A. O.

16.4.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da će se lideri Izraela i Libana u četvrtak prvi put sastati nakon 34 godine.

Ovu najavu objavio je kasno u srijedu na svojoj platformi Truth Social.

- Pokušavamo osigurati malo prostora za predah između Izraela i Libana. Prošlo je mnogo vremena otkako su dvojica lidera razgovarala, oko 34 godine. To će se dogoditi sutra. Lijepo - poručio je on.

Nije precizirao o kojim liderima je riječ, odnosno da li će razgovarati izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) ili predsjednik Isak Hercog (Isaac Herzog), te libanski predsjednik Džozef Aun (Joseph Aoun) ili premijer Navav Salam (Nawaf Salam).

Liban je uvučen u američko-izraelski rat protiv Irana nakon što je Hezbolah obnovio napade na Izrael. Od tada su izraelski napadi usmrtili više od 2.000 ljudi i raselili više od milion stanovnika.

Izraelska vojska pokrenula je i kopnenu invaziju na južni Liban, s ciljem zauzimanja dodatne teritorije i uspostavljanja onoga što naziva tampon-zonom.

Prije nego što su Sjedinjene Američke Države ove sedmice bile domaćin trilateralnih razgovora, posljednji pregovori između Izraela i Libana održani su 1993. godine, ali nisu bili na nivou lidera.

Liban bi vjerovatno insistirao na prekidu vatre prije nego što pristane na ovako visok nivo angažmana s Izraelom, dok Jerusalem zasad odgađa takvu odluku, nastojeći nastaviti slabljenje Hezbolaha.

Sigurnosni kabinet Izraela tokom sinoćnjeg sastanka raspravljao je o mogućem prekidu vatre u Libanu, ali je sjednica, prema izvještajima, završena bez konkretne odluke.

# IZRAEL
# LIBAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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