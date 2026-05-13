Vens: Mislim da napredujemo u pregovorima, ali Tramp ima jasnu crvenu liniju

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens (JD Vance) izjavio je da vjeruje kako pregovori s Iranom napreduju, iako je predsjednik Donald Tramp odbacio posljednji prijedlog Teherana, ocijenivši ga neprihvatljivim.

- Mislim da napredujemo. Ključno pitanje je hoćemo li postići dovoljan napredak da zadovoljimo predsjednikovu crvenu liniju - rekao je Vens novinarima u Bijeloj kući. “A crvena linija je vrlo jednostavna. On mora biti siguran da smo uspostavili niz zaštitnih mjera kako Iran nikada ne bi došao do nuklearnog oružja.”

Detalji pregovora iz iranske perspektive

U međuvremenu, Mahmud Nabavijan (Mahmoud Nabavian), član iranskog pregovaračkog tima, iznio je detalje sa nedavnih razgovora u Islamabadu, prenosi Al Džazira. Prema navodima koje je prenijela agencija ISNA, Sjedinjene Američke Države su imale dva glavna zahtjeva: potpuno otvaranje Hormuškog moreuza i uklanjanje cjelokupnog materijala obogaćenog na 60 posto iz Irana.

Zauzvrat, ako bi Iran ispunio te zahtjeve, SAD je ponudio oslobađanje šest milijardi dolara zamrznute imovine. Nabavijan je prenio i izjavu predsjednika iranskog parlamenta Mohamada Bagera Galibafa (Mohammad Bagher Ghalibaf), koji je poručio da, iako SAD ima sposobnost da pogodi iransku infrastrukturu, Iran može “svu infrastrukturu u regiji sravniti sa zemljom za manje od pola dana”.

Naglo povlačenje SAD-a

Prema Nabavijanovom svjedočenju, nakon kontakta s Trampom, potpredsjednik Vens je predložio nastavak pregovora na osnovu američkog plana, na što je Galibaf pristao. Međutim, Vens je potom iznenada saopćio da Tramp ipak neće prihvatiti takav sporazum, što je u suprotnosti s njegovim kasnijim javnim tvrdnjama o napretku u pregovorima.