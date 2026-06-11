Hegset: Iran će umjesto dogovora dobiti bombe

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) poručio je da će američke snage, po nalogu predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), nastaviti s napadima na Iran i gađati, kako je naveo, ključne ciljeve.

On je nakon brifinga vojnih komandanata u sjedištu Centralne komande SAD-a na Floridi izjavio da je Teheranu ranije data šansa za dogovor, ali da je, prema njegovim riječima, nije iskoristio.

Hegset je naglasio da će Sjedinjene Američke Države djelovati “pod vlastitim uslovima” i birati ciljeve koji, kako je rekao, jačaju američku poziciju i slabe iranske kapacitete.

- Kako je predsjednik Tramp rekao, oni su stalno pritiskali, pritiskali, pritiskali - rekao je Hegset, dodajući da će takav pristup, umjesto sporazuma, dovesti do novih udara.

- Možete vidjeti kada neko stalno pokušava da pritišće dogovor - umjesto sporazuma, imat će udare na ključne objekte u Iranu iz Sjedinjenih Američkih Država - poručio je.

On je optužio Iran da “igra igre” i dodao: “Ako treba da pregovaramo bombama, pregovarat ćemo bombama i u tome smo vrlo dobri.”