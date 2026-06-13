Tramp uskoro oči u oči sa Zelenskim

Američki predsjednik Donald Tramp sastat će se s bliskoistočnim liderima i prisustvovati radnoj sjednici s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim tokom samita G7 u Francuskoj naredne sedmice, saopćili su visoki zvaničnici američke administracije.

Tramp bi trebao otputovati u Evián u Francuskoj na samit G7 nakon događaja mješovitih borilačkih vještina koji će biti održan u nedjelju u Bijeloj kući.

Napetosti s evropskim liderima

Tokom samita, Tramp će razgovarati s brojnim evropskim liderima s kojima je ranije imao nesuglasice oko trgovine, carina, Ukrajine i NATO-a otkako se vratio u Bijelu kuću početkom 2025. godine. Planirano je i njegovo učešće na radnoj sjednici u utorak sa Zelenskim i liderima G7 zemalja.

Sastanak se održava u trenutku kada je rusko napredovanje u Ukrajini usporeno, dok Kijev traži dodatnu vojnu pomoć od saveznika.

Jedan visoki američki zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je da su ruska napredovanja "uglavnom zaustavljena".

- Želimo da se rat završi što je prije moguće - rekao je zvaničnik.

Zelenski bez bilateralnog susreta

Tramp i Zelenski imaju složen odnos, a prema planu nije predviđen bilateralni sastanak. Ipak, postoji mogućnost da se dvojica lidera sastanu na marginama samita, naveli su zvaničnici.

Dodali su da će se Tramp odvojeno sastati s liderima Egipta, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Francuske i Indije.

Ključne teme i večera u Versaju

Na samitu, Tramp planira otvoriti pitanja ekonomskog rasta i razvoja, otpornosti lanaca snabdijevanja, ilegalnih migracija i vještačke inteligencije. Poseban fokus bit će i na jačanju lanaca snabdijevanja ključnim mineralima za napredne tehnologije.

Također je planirano njegovo učešće na večeri s francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom u Versajskoj palači u srijedu, nakon čega se vraća u Vašington, saopćili su zvaničnici.