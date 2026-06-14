Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NIKO NIJE PREŽIVIO

Srušio se avion u SAD: Poginulo 11 padobranaca i pilot

Avion nije uspio dostići potrebnu visinu nakon polijetanja. Nedugo zatim letjelica je naglo skrenula ulijevo i srušila se oko 300 metara od piste

Mjesto nesreće. Platforma X

M. Až.

prije 1 sat 9 minuta

U američkoj saveznoj državi Misuri dogodila se teška zračna nesreća u kojoj su poginuli svi putnici i članovi posade.

Prema informacijama lokalnih vlasti, poginulo je 11 padobranaca i pilot nakon što se avion srušio u blizini aerodroma Butler Memorial.

Nesreća se dogodila u nedjelju oko 11:20 po lokalnom vremenu, ubrzo nakon polijetanja.

Srušio se nekoliko stotina metara od piste

Kako je naveo vršilac dužnosti upravitelja aerodroma i direktor službe za vanredne situacije okruga Bejts, Denis Džejkobs (Dennis Jacobs), avion nije uspio dostići potrebnu visinu nakon polijetanja.

Nedugo zatim letjelica je naglo skrenula ulijevo i srušila se oko 300 metara od piste.

Riječ je o jednomotornom turboprop avionu kojim upravlja kompanija "Skydive Kansas City".

Avion se zapalio nakon pada

Nakon pada avion se zapalio, a policija je saopćila da su hitne službe po dolasku zatekle letjelicu u plamenu.

- Avion je pao na polje pored aerodroma - rekao je policijski narednik Džastin Iving (Justin Ewing) za Associated Press.

Iz sigurnosnih razloga privremeno je zatvorena i obližnja cesta.

Istragu o uzrocima nesreće provodi Nacionalni odbor za sigurnost saobraćaja (NTSB), a identiteti žrtava još nisu objavljeni jer porodice nisu obaviještene.

- Užasno je - izjavio je Džejkobs komentarišući tragediju.

Na terenu se nalaze policijske i šerifske jedinice, dok je područje i dalje pod nadzorom nadležnih službi.

Grad Butler nalazi se oko 105 kilometara južno od Kanzasa Sitija.

# PAD AVIONA
# SAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.