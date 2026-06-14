Srušio se avion u SAD: Poginulo 11 padobranaca i pilot

U američkoj saveznoj državi Misuri dogodila se teška zračna nesreća u kojoj su poginuli svi putnici i članovi posade.

Prema informacijama lokalnih vlasti, poginulo je 11 padobranaca i pilot nakon što se avion srušio u blizini aerodroma Butler Memorial.

Nesreća se dogodila u nedjelju oko 11:20 po lokalnom vremenu, ubrzo nakon polijetanja.

Srušio se nekoliko stotina metara od piste

Kako je naveo vršilac dužnosti upravitelja aerodroma i direktor službe za vanredne situacije okruga Bejts, Denis Džejkobs (Dennis Jacobs), avion nije uspio dostići potrebnu visinu nakon polijetanja.