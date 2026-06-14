Srušio se avion u SAD: Poginulo 11 padobranaca i pilot

U američkoj saveznoj državi Misuri dogodila se teška zračna nesreća u kojoj su poginuli svi putnici i članovi posade.
Prema informacijama lokalnih vlasti, poginulo je 11 padobranaca i pilot nakon što se avion srušio u blizini aerodroma Butler Memorial.
Nesreća se dogodila u nedjelju oko 11:20 po lokalnom vremenu, ubrzo nakon polijetanja.
Srušio se nekoliko stotina metara od piste
Kako je naveo vršilac dužnosti upravitelja aerodroma i direktor službe za vanredne situacije okruga Bejts, Denis Džejkobs (Dennis Jacobs), avion nije uspio dostići potrebnu visinu nakon polijetanja.
Nedugo zatim letjelica je naglo skrenula ulijevo i srušila se oko 300 metara od piste.
Riječ je o jednomotornom turboprop avionu kojim upravlja kompanija "Skydive Kansas City".
Avion se zapalio nakon pada
Nakon pada avion se zapalio, a policija je saopćila da su hitne službe po dolasku zatekle letjelicu u plamenu.
- Avion je pao na polje pored aerodroma - rekao je policijski narednik Džastin Iving (Justin Ewing) za Associated Press.
Iz sigurnosnih razloga privremeno je zatvorena i obližnja cesta.
Istragu o uzrocima nesreće provodi Nacionalni odbor za sigurnost saobraćaja (NTSB), a identiteti žrtava još nisu objavljeni jer porodice nisu obaviještene.
- Užasno je - izjavio je Džejkobs komentarišući tragediju.
Na terenu se nalaze policijske i šerifske jedinice, dok je područje i dalje pod nadzorom nadležnih službi.
Grad Butler nalazi se oko 105 kilometara južno od Kanzasa Sitija.