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OSJETLJIVA SITUACIJA

Sastaju se Makron i Meloni: Tema i visoki predstavnik u BiH

Ova tema neće biti među najvažnijim o kiojima će raspravljati dvoje lidera

Sastanak Meloni - Makron. AP

D. E.

25.6.2026

Emanuel Makron (Emmanuel Macron), predsjednik Francuske, i Đorđa Meloni (Giorgia), italijanska premijerka, danas će raspravljati o izboru novog visokog predstavnika u BiH.

Ova tema neće biti među najvažnijim o kiojima će raspravljati dvoje lidera, ali, kako je na nekoliko mjesta rečeno Nezavisnim, izbor visokog predstavnika u BiH biće na stolu jer niži nivoi nisu uspjeli postići dogovor.

Podsjećanja radi, Italija je, uz podršku i odobravanje Sjedinjenih Država, predložila bivšeg diplomatu Antonija Zanardija Landija, dok je Francuska, nakon što je postalo poznato da italijanskog kandidata podržava SAD, predložila francuskog diplomatu Renea Trokaza (Rene Troccaz).

Dogovor oko visokog predstavnika u BiH, nakon ostavke Kristijana Šmita, treba da se postigne do kraja ovog mjeseca.

# SASTANAK
# EMANUEL MAKRON
# ĐORĐA MELONI
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