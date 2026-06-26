Video / Žena u Venezueli rodila pod ruševinama

U Venecueli, koju su pogodili razorni zemljotresi, žena je rodila dijete pod ruševinama srušene zgrade. Stotine ljudi su poginule, a hiljade ostale bez domova nakon što su dva snažna potresa pogodila zemlju u srijedu navečer.

Pojavila se i snimka koja prikazuje ženu kako leži na dasci na tlu, okružena ljudima u mraku. Druga žena joj pomaže pri porodu i na svijet donosi bebu koja plače. Žena koja je obavila porođaj potom je kleknula i zamotala novorođenče, dok su prisutni pokrili majku dekama.

Više od 250 zgrada se urušilo nakon takozvanog dvostrukog zemljotresa – dva udara koja su uslijedila jedan za drugim u razmaku od samo 39 sekundi. Prvi potres bio je jačine 7,2, a drugi 7,5. Hiljade ljudi ostale su zarobljene pod ruševinama.