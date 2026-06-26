Video / Haos u parlamentu Gruzije: Izbila tučnjava, učestvovale i zastupnice

Tokom posljednje plenarne sjednice proljetnog zasjedanja parlament je na trenutke podsjećao na bokserski ring, dok su zastupnici razmjenjivali udarce.

U parlamentu Gruzije izbila je žestoka tučnjava između zastupnika opozicione stranke "Za Gruziju" i vladajuće stranke "Gruzijski san", a u fizičkom obračunu učestvovali su i muškarci i žene.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako su zastupnici opozicione stranke "Za Gruziju" i vladajuće stranke "Gruzijski san", uključujući i zastupnice, ušli u fizički sukob neposredno prije glasanja o kontroverznom "Zakonu o stranim agentima", koji je ranije izazvao višesedmične masovne proteste širom zemlje.

Sve je počelo nakon što je premijer Gruzije Irakli Kobahidze predstavio godišnji izvještaj Vlade, kada su zastupnici počeli postavljati pitanja.

Prema navodima medija, sukob je trajao nekoliko minuta, a snimci incidenta emitovani su u više medija.

Zbog čega je izbila tučnjava?

Incident u gruzijskom parlamentu nastavak je političkih tenzija koje u zemlji traju od početka protesta protiv aktuelne vlasti.

Masovno nezadovoljstvo izbilo je nakon usvajanja kontroverznog Zakona o stranim agentima, za koji opozicija i civilni sektor tvrde da je preuzet iz ruskog zakonodavstva s ciljem ograničavanja slobode medija i rada nevladinih organizacija.