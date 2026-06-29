Regije pod ruskom okupacijom pogodili nestanci struje

Nestanci struje pogodili su dijelove južne Ukrajine pod ruskom okupacijom, prema regionalnim vlastima povezanim s Moskvom.

- Svi okruzi Hersonske oblasti potpuno su ili djelomično bez struje, napisao je na Telegramu Vladimir Saldo, upravnik regije pod ruskom okupacijskom upravom. Dobavljači energije i hitne službe radili su na što bržoj obnovi snadbijevanja domaćinstava električnom energijom.

Jevgenij Balicki, guverner kojeg je Moskva postavila u oblasti Zaporižje, također je izvijestio o hitnim isključenjima i noćnim oštećenjima energetskih postrojenja nakon ukrajinskih napada na elektroenergetsku mrežu.

Ukrajina se više od četiri godine brani od ruske invazije i sve više stavlja Moskvu pod pritisak protunapadima.

U intervjuu s dopisnikom državne televizije, koja je prijateljski nastrojena prema Kremlju, Pavelom Zarubinom, ruski predsjednik Vladimir Putin priznao je probleme.

Putin je rekao da je jasno kako napadi na kritičnu infrastrukturu uopšteno, a posebno na energetsku infrastrukturu, uzrokuju poteškoće. Dodao je da postoji određeni nedostatak, ali ne kritičan.

Ukrajina je posljednjih mjeseci znatno proširila svoje napade, ciljajući rusku naftnu industriju. To je dovelo do problema u snadbijevanju gorivom, isprva na Krimskom poluotoku – koji je Rusija okupirala 2014. – ali sada i u velikom dijelu ruskih regija.