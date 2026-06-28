Putin zabranio izvoz goriva

- U interesu domaćih potrošača privremeno je uvedena potpuna zabrana izvoza benzina i avionskog kerozina. Razmatra se potreba uvođenja potpune zabrane izvoza i dizel goriva - izjavio je Putin.

Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je uvođenje hitne i potpune zabrane izvoza benzina i avionskog kerozina, dok se istovremeno razmatra i zabrana izvoza dizela. Ovu odluku saopštio je tokom sastanka sa državnim i vojnim vrhom, koji je prenosila ruska državna televizija.

Svjestan rasta zabrinutosti zbog nestašica goriva, Putin je dodao: “Znam da ćemo sada razgovarati, mogu se pojaviti pitanja o mogućem gomilanju zaliha, ali zato smo se i okupili kako bismo spriječili sve poteze koji nam nisu potrebni, ne trebamo sami sebi stvarati dodatne probleme. O tim pitanjima ćemo razgovarati.”

Pritisak na rusku naftnu infrastrukturu

Odluka dolazi u trenutku kada se Rusija suočava sa posljedicama intenzivnih ukrajinskih napada na energetska postrojenja. Ukrajinske snage su posljednjih mjeseci izvele seriju udara na rafinerije i naftnu infrastrukturu duboko unutar ruske teritorije, što je izazvalo poremećaje u snabdijevanju i nestašice goriva.

Među pogođenim postrojenjima nalazi se rafinerija NORSI u sastavu Lukoila, jedna od najvećih u zemlji, koja je obustavila rad nakon udara dronom. Takođe, rafinerija u Moskvi pretrpjela je ozbiljna oštećenja i požare, zbog čega bi, prema procjenama, proizvodnja mogla biti obnovljena tek krajem godine.

U posljednja 24 sata pogođene su i rafinerija u Slavjansku u Krasnodarskom kraju te veliko naftno postrojenje u Jaroslavskoj oblasti, udaljeno stotinama kilometara od ukrajinske granice.

Kriza se širi sa Krima na ostatak Rusije

Problemi sa gorivom najprije su eskalirali na okupiranom Krimu, gdje su napadi na infrastrukturu doveli do ozbiljnih poremećaja u distribuciji. Okupacione vlasti bile su primorane da ograniče snabdijevanje, uključujući i građane sa kuponima za gorivo.

Na Krimu su prijavljene nestašice, dugi redovi i problemi u snabdijevanju električnom energijom. Kriza se potom proširila na ruske regije, uključujući i Moskvu, što je dodatno pojačalo pritisak na vlasti u Kremlju i dovelo do uvođenja hitnih mjera u energetskom sektoru.