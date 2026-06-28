Putin prvi put otvoreno priznao: "Da, imamo problem"

Vladimir Putin danas je na kongresu vladajuće stranke Ujedinjena Rusija održao opsežan govor u kojem je, u jeku rata protiv Ukrajine koji ulazi u petu godinu, prvi put otvoreno priznao da Rusija ima ozbiljne probleme zbog sve intenzivnijih ukrajinskih udara duboko na njenoj teritoriji.
- Da, vidimo probleme, svjesni smo ih i na njih odgovaramo, ali ćemo svakako osigurati sigurnost zemlje i naših građana, kao i nepovredivost ruskih granica - izjavio je ruski predsjednik pred stranačkim čelnicima. Dodao je da se nalaze u "teškim vremenima", ali je naglasio da Moskva raspolaže dovoljnom "snagom, resursima i političkom voljom" da se odupre pritiscima.
Ukrajinski udari na rusku infrastrukturu
Iako je Putin pred stranačkom elitom pokušao predstaviti sliku da se ukrajinske snage "povlače duž cijele linije fronta" te da zbog toga pribjegavaju "terorističkim aktima", događaji na terenu to demantuju. Ruske snage napreduju sporo na frontu, dok Kijev sistematski uništava rusku vojnu i ekonomsku infrastrukturu stotinama kilometara iza linije razdvajanja.
Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage izvele napad na rafineriju Slavyansk u Krasnodarskoj oblasti, oko 300 kilometara od linije fronta, gdje je izbio veliki požar i poginula jedna osoba. Istovremeno je potvrđen i napad na još jednu rafineriju u Jaroslavskoj oblasti, udaljenu oko 700 kilometara od ukrajinske granice.
- Ovo je dio operacija koje slabe sposobnost Rusije da vodi ovaj rat - poručio je Zelenski na platformi X, uz stav Kijeva da su ovakvi udari odgovor na gotovo svakodnevna ruska granatiranja ukrajinskih civila i energetske infrastrukture.
Širenje posljedica rata
Razmjere problema o kojima govori Putin postaju sve vidljivije širom Rusije. Tokom prošle sedmice veliki ukrajinski napad izazvao je požar u rafineriji u oblasti jugoistočno od Moskve, zbog čega su predgrađa ruske prijestolnice bila danima prekrivena gustim dimom.
Istovremeno je na okupiranom Krimu proglašeno vanredno stanje zbog sve učestalijih napada. Poluostrvo, koje je Rusija anektirala 2014. godine, suočava se s nestašicama goriva i redukcijama struje nakon prekida logističkih pravaca i oštećenja energetskih postrojenja.
Kritike Zapadu i političke poruke
U nastavku govora Putin je optužio zapadne lidere za licemjerje, tvrdeći da "zapadne elite" ignorišu ukrajinske napade na rusku civilnu infrastrukturu, dok istovremeno nastavljaju sa sankcijama protiv Moskve.
Na kraju je najavio i održavanje izbora za deveti saziv Državne dume u septembru, uz poruku da će sve biti provedeno "u strogom skladu sa zakonom".