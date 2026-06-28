Putin prvi put otvoreno priznao: "Da, imamo problem"

Vladimir Putin danas je na kongresu vladajuće stranke Ujedinjena Rusija održao opsežan govor u kojem je, u jeku rata protiv Ukrajine koji ulazi u petu godinu, prvi put otvoreno priznao da Rusija ima ozbiljne probleme zbog sve intenzivnijih ukrajinskih udara duboko na njenoj teritoriji.

- Da, vidimo probleme, svjesni smo ih i na njih odgovaramo, ali ćemo svakako osigurati sigurnost zemlje i naših građana, kao i nepovredivost ruskih granica - izjavio je ruski predsjednik pred stranačkim čelnicima. Dodao je da se nalaze u "teškim vremenima", ali je naglasio da Moskva raspolaže dovoljnom "snagom, resursima i političkom voljom" da se odupre pritiscima.

Ukrajinski udari na rusku infrastrukturu

Iako je Putin pred stranačkom elitom pokušao predstaviti sliku da se ukrajinske snage "povlače duž cijele linije fronta" te da zbog toga pribjegavaju "terorističkim aktima", događaji na terenu to demantuju. Ruske snage napreduju sporo na frontu, dok Kijev sistematski uništava rusku vojnu i ekonomsku infrastrukturu stotinama kilometara iza linije razdvajanja.