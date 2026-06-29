Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U TIROLU

Drama u Austriji: Nakon odrona blata evakuisano 200 ljudi

Tri odrona zatrpala su cestu kamenjem i muljem, zbog čega je područje ostalo odsječeno

Blatnjava lavina. Build

Dž. B.

29.6.2026

Dvjesto ljudi, uglavnom izletnika, evakuisano je iz planinske doline Kaunertal u austrijskoj pokrajini Tirol nakon što su obilne kiše izazvale nekoliko odrona blata i presjekle jedini pristupni put.

Austrijska vojska angažovala je dva helikoptera kako bi izvukla izletnike koji su zbog odrona bili prisiljeni prenoćiti u planinarskom domu i restoranu u dolini, nedaleko od italijanske granice.

Prema navodima pokrajinskih vlasti, tri odrona zatrpala su cestu kamenjem i muljem, zbog čega je područje ostalo odsječeno. Desetak osoba evakuisano je još u nedjelju iz zdravstvenih razloga, a u ovom događaju nije bilo povrijeđenih.

Državni meteorološki zavod Geosphere Austria upozorio je da se u Tirolu i narednih dana očekuju nova grmljavinska nevremena, uz mogućnost novih odrona, lokalnih poplava te poremećaja u cestovnom i željezničkom saobraćaju.

# ODRON
# TIROL
# AUSTRIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.