NATO jača mjere protiv agresivnog nastupa Rusije

Neprijateljski potezi Rusije bit će jedna od glavnih tema samita NATO-a u julu u Briselu, rekao je generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg, koji je jučer u Vašingtonu s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump) razgovarao o odnosima Istoka i Zapada, učešću članica u budžetu NATO-a, Sjevernoj Koreji i borbi protiv terorizma.



Stoltenberg je rekao da zapadni saveznici poduzimaju pojačane mjere protiv, kako je ocijenio, sve agresivnijeg nastupa Rusije, prenosi CdM.

- U odgovoru na to NATO je već zaveo mjere bez presedana – od Hladnog rata do danas – za zaštitu naše kolektivne sigurnosti, uključujući raspoređivanje dodatnih vojnih kontingenata u istočnom dijelu NATO prostora. Sve će to biti visoko na dnevnom redu NATO samita u julu u Briselu.

Dijapazon neprijateljskih ruskih poteza se stalno širi, dodaje Stoltenberg.

- Služe se oružanim sredstvima protiv susjeda, kao što je slučaj Ukrajine, i nezakonita aneksija Krima. Provode hibridnu taktiku, od miješanja u izborne procese u zapadnim demokratijama, do nedavnog novog sredstva kojima su se poslužili prilikom napada nervnim plinom u Solisberiju. Sve to zahtijeva adekvatan odgovor NATO-a, što je u toku - rekao je.