Kineski diplomata: Tajvan je bio i bit će kineska teritorija

Vodeći kineski diplomata Vang Ji (Wang Yi) poručuje s Minhenske sigurnosne konferencije kako svijet ne smije podleći pritiscima različitih strana i da se ne smije vratiti u hladnoratovsko okruženje. Dodao je da njegova zemlja radi na očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta svake zemlje u svijetu. Xi je također najavio da će Kina predstaviti politički plan za rješenje pitanja Ukrajine. Također je govorio i o statusu Tajvana navodeći da to nikada nije bila nezavisna država već kineska teritorija te da će tako i ostati.

Rat se ne smije nastaviti

- Duboko smo zabrinuti zbog proširenje i produžene krize u Ukrajini. Nismo direktno zabrinuta strana, ali ne sjedimo skrštenih ruku. Stojimo na strani mira i dijaloga. Da budem precizan, od drugog dana krize, 25. februara predsjednik Xi Jinping je predložio da Rusija i Ukrajina sjednu i traže političko rješenje. To se radilo u Bjelorusiji i Turskoj, imali su nekoliko rundi razgovora i vidjeli smo tekst okvirnog odgovora i onda je proces zaustavljen nije nam jasno zašto. Ovaj rat se ne smije nastaviti - kazao je Ji.

Ji je također najavio kako će njegova zemlja, a bazirano na razmišljanjima kineskog predsjednika, napraviti jedan pozicioni papir koji bi trebao potaći obje zemlje da rade na traženju mirovnog rješenja kako kaže krize u Ukrajini. Važno pitanje u svjetlu Ukrajine, ali i globalnih dešavanja, su i odnosi SAD-a i Kine u ovom trenutku, u danima nakon “balon afere”.

Amerikanci nisu pokazali snagu

- Od SAD-a smo zatražili da se u ovoj situaciji ponaša mirno i profesionalno bazirano na konsultacijama s kineskom stranom. Nažalost, SAD su zanemarile ove zahtjeve i koristile su napredne avione i oborile ovaj balon raketom. To je apsurdno i histerično. To je 100% zloupotreba snage i kršenje međunarodnih običajnih pravila. Mi ovo ne prihvatamo - stava je Ji.

Ji se nije zaustavio na ovim riječima i dodatno je eskalirao svoje komentare o odnosima sa SAD-om u proteklih nekoliko sedmica, ali i u dužem periodu.

- Amerikanci ovime nisu pokazali snagu, naprotiv, pokazali su suprotno. Pozivamo SAD da ne rade takve stvari samo kako bi odvratili pažnju od unutrašnjih problema. Pozivamo ih da budu iskreni. SAD govore kako je Kina ozbiljan geopolitički izazov, dugotrajni takmac i prijetnja SAD-u, i želim reći da je to pogrešno iz kineske perspektive. Ovakvom percepcijom SAD koristi sve mogućnosti da pritisne ali i ocrni Kinu i privlače ostale zemlje da to rade. Rekli su da žele da se takmiče s Kinom. Nemamo ništa protiv toga, ali želimo da to bude fer i bazirano na pravilima. SAD to ne rade. Naprimjer donijeli su Zakon o čipovima koji je 100% protekcionizam, 100% sebičnost, 100% unilateralna aktivnost koji ozbiljno krše principe slobodne trgovine i WTO . poruka je kineskog diplomate.

Svoje pojavljivanje na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji Yi je zaključio riječima kako Kina ne želi mijenjati status quo po pitanju Tajvana, da Tajvan nikada nije bio niti će biti nezavisna zemlja i da je to bio i bit će kineski teritorij. Yi je izrazio nadu da će ostale zemlje u svijetu po ovom pitanju poštovati teritorijalni integritet i suverenitet Kine.