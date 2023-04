Dječak (3) uspio ući u kompleks Bijele kuće: Provukao se kroz ogradu

Jedan dječak je jutros uspio da prođe kroz ogradu oko Bijele kuće. Agenti tajne službe, angažovani na čuvanju doma predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, smatraju da je to bio trogodišnjak.

Glasnogovornik Entoni Guglimi (Anthony Gugliemi) je izjavio za list USA Today da su agenti zatekli, kako je kazao, radoznalog mladog posjetitelja na sjevernoj strani ograde koja je visoka skoro četiri metra.

Roditelji dječaka su brzo pronađeni te su kratko ispitani. Do sada nije donijeta odluka o tome da neko krivično odgovara zbog ovog propusta. Inače, ulazak u kompleks Bijele kuće može biti teško sankcionisan.

Onima koji to učine prijeti kazna do godinu dana zatvora, a u nekim slučajevima i do 10 godina ako je osoba imala oružje ili je uzrokovala fizičku povredu.

Pretpostavlja se da je ovo prvi uspješan ulazak u kompleks Bijele kuće. Visina ograde ove građevine je povećana na skoro četiri metra nakon sigurnosnih propusta.