Princ Heri tuži Mardoka zbog hakiranja telefona, Vilijam se "nagodio"

Britanski princ Vilijam (William) nagodio se u slučaju hakiranja telefona protiv britanske novinske podružnice Ruperta Mardoka (Murdoch) za 'vrlo veliki iznos' nakon tajnog dogovora s Bakingemskom palačom, advokati nasljednikova brata princa Herija (Harry) rekli su u sudskim dokumentima.



Nepostojeći News of the World

Heri, mlađi sin kralja Čarlsa (Charles), tuži "News Group Newspapers" (NGN) u vlasništvu Ruperta Mardoka na Visokom sudu u Londonu za višestruka nezakonita djela koja su, navodno, počinjena u ime njegovih tabloida, "The Sun" i sada nepostojećeg "News of the World", od sredine 1990-ih do 2016.

Tokom tri dana preliminarnih saslušanja ove sedmice, NGN, koji je isplatio milione funti za rješavanje više od hiljadu slučajeva hakiranja telefona, nastoji poništiti tužbe princa i britanskog glumca Hjua Granta (Hugh), tvrdeći da su trebali poduzeti mjere prije, prenosi Reuters.

Nezakonita aktivnost

Također, poriče da je iko iz "The Suna" bio uključen u bilo kakvu nezakonitu aktivnost.

U očitovanju sudu, Herijev advokatski tim rekao je da je razlog zbog kojeg on prije nije podnio tužbu taj što je između NGN-a i "institucije" - Bakingemske palače - postignut dogovor da se odgode bilo kakvi zahtjevi do zaključenja drugih neriješenih parnica o telefonskom hakiranju.