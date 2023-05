Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva

Primijetivši među ženama koje su muzle krave da onaj ko se zarazi takozvanim "kravljim boginjama" ne dobiva velike boginje, Džener je ubacio virus kravljih boginja osmogodišnjem dječaku, što je kod dječaka izazavalo povišenu tjelesnu temperaturu i opću slabost bez drugih simptoma. Kasnije je kod tog dječaka primijenio variolaciju, što je u to vrijeme bio standardni postupak za induciranje imunosti prema velikim boginjama. Nije došlo do razvoja bolesti. Nakon nekog vremena ponovio je pokušaj variolacije i opet nije došlo do pojave znakova bolesti.

11. godišnjica smrti Done Samer

Legendarna američka pjevačica Ladona Edrijan Gejnz (LaDonna Adrian Gaines), umjetničkog imena Dona Samer (Donna Summer), preminula je na današnji dan 2012. godine.

Dobitnica je pet nagrada Gremi, a bila je prva pjevačica čija su tri uzastopna dupla albuma osvojila prvo mjesto američke top-liste Bilbord, te koja je imala četiri singla na prvom mjestu top-lista u SAD u periodu od 13 mjeseci.

Dona Samer je rođena u Bostonu, gdje je počela da pjeva u crkvenim horovima, a 60-ih godina prošlog vijeka postala je pjevačica rok benda „Crow“ i preselila se u Njujork. Nakon toga je nekoliko godina živjela u Njemačkoj, nastupajući u mjuziklu „Hair“, gdje se udala za Helmuta Zomera (Samera), čije prezime je uzela kao umjetničko ime.

Kraljica diska

Po povratku u SAD napisala je pjesmu "Love to Love You Baby", koja je postigla ogroman komercijalni uspjeh i nakon koje su s nizali njeni hitovi poput "I Feel Love", "MacArthur Park", "Hot Stuff" i "No More Tears (Enough is Enough)“ koji je snimila u duetu s Barbrom Strejsend (Streisand). Redovno se pojavljivala u klubu „Studio 54" u Njujorku, postavši poznata kao „kraljica diska“.

Tokom 40-godišnje muzičke karijere Samer je objavila 17 studijskih albuma, a 14 njenih pjesama nalazilo se na američkoj top-listi singlova Bilbord.

Dona se dugo borila s depresijom i ovisnošću o drogi, a preminula je od raka pluća.