Rusija spremna da se vrati crnomorskom žitnom sporazumu ako se provedu njeni interesi

Kremlj je u srijedu ponovio svoj stav o crnomorskom žitnom sporazumu, navodeći kako je spreman da mu se vrati "odmah" nakon što dio koji se tiče Rusije bude proveden.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov komentirao je dan nakon što je američka ambasadorica u Ujedinjenim nacijama rekla kako postoje "indikacije" da bi Rusija mogla biti zainteresirana da se vrati razgovorima o sporazumu, koji je Ukrajini omogućio izvoz žitarica morskim putem.

Peskov je također izjavio novinarima da je predsjednik Vladimir Putin u srijedu ujutro razgovarao s turskim predsjednikom Tayyipom Erdoganom, čija je zemlja posredovala u postizanju sporazuma, skupa sa Ujedinjenim nacijama u julu prošle godine.

Moskva je izašla iz sporazuma prošlog mjeseca, žaleći se da međunarodna zajednica nije uspjela osigurati da Rusija može slobodno izvoziti svoje žito i đubrivo u okviru tog sporazuma.

Upitan o toj temi, Peskov je rekao:

- Rusija - i to je predsjednik Putin rekao već stotinu puta - spremna je da se odmah vrati samom dogovoru, samo se taj dogovor mora provesti u dijelu koji se tiče Ruske Federacije. Do sada to nije urađeno, kao što znate.

Zapad je uveo sankcije Rusiji ne vodeći računa o potrebama svjetske zajednice za hranom, toga je itekako svjestan Generalni sekretarijat UN-a - dodao je.

Ruski izvoz žitarica i đubriva ne podliježe zapadnim sankcijama, ali Moskva tvrdi da su ograničenja plaćanja, logistike i osiguranja prepreka za isporuke.

Sporazum ima za cilj ublažavanje globalne prehrambene krize, a cijene žitarica su porasle otkako je Moskva dozvolila da istekne 17. jula. Ukrajina i Rusija vodeći su izvoznici žitarica, prenosi Reuters.

Skoro 33 miliona tona ukrajinskog žita izvezeno je dok je ugovor o Crnom moru bio na snazi.