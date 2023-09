Prije 133 godine rođena Agata Kristi, „kraljica krimića“

Rođen Marko Polo, mletački istraživač, putopisac i trgovac

Godine 1254., na današnji dan, rođen je Marko Polo (Marco Polo), mletački istraživač, putopisac i trgovac, jedan od prvih Evropljana koji su putovali Putem svile do Kine, a zapisi s tog putovanja su ga učinili svjetski poznatim.

Kada su Markov otac Nikolo (Niccolo) i stric Mateo (Matteo), koji su trgovali s Istokom, 1271., krenuli na svoje drugo putovanje u Kinu, priključio im se i Marko. Morem su putovali do sirijske obale, kopnenim putem do Hormuza, preko Kermana do Balka, pa uz gornji tok rijeke Amu-Darje do Pamirske visoravni. Nastavili su između Tibeta i Lop Nura, prešli pustinju Gobi i 1275. stigli kanu Kublaju. Marko je tamo postao kanov pouzdanik i ostao u njegovoj službi 17 godina, proputovavši mnoge krajeve Dalekog istoka, te upoznavši jezike i običaje različitih naroda.

Godine 1292., kada je izaslanstvo pratilo mongolsku princezu kao nevjestu perzijskom kanu Arghunu, Venecijanci, među kojima i Marko, iskoristili su priliku da se vrate u Veneciju, krajem 1295. godine.

“Milion”

Tri godine nakon povratka, 1298., Marko Polo je zarobljen u sukobu Đenovljana i Mletaka kod Korčule i odveden je zatvor u Đenovu. U zarobljeništvu je ispričao svoje doživljaje s putovanja prijatelju Rustičelu (Rustichell) iz Pise, koji ih je zabilježio na francuskom jeziku u djelu “Knjiga svjetskih čudesa”, kasnije poznatom pod nazivom “Milion”. Ta knjiga je treća najprevođenija i najčitanija knjiga u ljudskoj historiji nakon Biblije i Kur’ana, a imala je presudan utjecaj u doba velikih otkrića. Geografske karte Dalekog istoka vijekovima su izrađivane baš prema Markovom putopisu.

U avgustu 1299. godine Marko je pušten iz zatvora i vratio se u Veneciju, gdje je s ujakom i ocem radio u trgovačkoj firmi i ubrzo postao bogati trgovac. Godine 1323., razbolio se, a 8. januara 1324., preminuo.