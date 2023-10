Blinken o sukobu Izraela i Palestine: Svaki civilni život jednako vrijedan

Američki državni sekretar Entoni Blinken (Antony) naglasio je u utorak potrebu zaštite civila u sukobu između Izraela i Gaze i rekao da oni "moraju biti u stanju da se izvuku s puta opasnosti", javlja Anadolu.



Blinken je istakao važnost zaštite palestinskih civila na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a, navodeći zabrinutost da ih Hamas "koristi kao živi štit" i smrtonosne izraelske napade u Pojasu Gaze.

Hrana, voda i lijekovi

Napomenuo je da Izrael mora poduzeti sve moguće mjere predostrožnosti kako bi izbjegao štetu civilima.

- To znači da hrana, voda, lijekovi i druga centralna humanitarna pomoć moraju biti u mogućnosti da dođu u Gazu i do ljudi kojima su potrebni. Mislim, civili moraju biti u mogućnosti da se izvuku s puta. To znači da se moraju razmotriti humanitarne pauze - rekao je Blinken.

Također je rekao da SAD nastavljaju blisko sarađivati s Egiptom, Izraelom i partnerima širom regije, kao i sa UN-om na izgradnji mehanizama za pružanje humanitarne pomoći civilima u Gazi.

Blinken je napomenuo da pomoć neće koristiti Hamasu.

Rješavanje humanitarne situacije

Kao najveći donator pomoći palestinskom narodu, posebno preko UNWRA, Blinken je pozvao sve nacije da doprinesu ispunjavanju poziva UN-a za rješavanje humanitarne situacije u Gazi.

- Naše temeljno uvjerenje je da je svaki civilni život jednako vrijedan, bez obzira na njegov ili njenu nacionalnost, etničku pripadnost, godine, spol i vjeru - rekao je Blinken.

Izrael bombarduje Gazu od iznenadnog napada Hamasa 7. oktobra te je cijelu enklavu stavio pod blokadu, ostavljajući 2,3 miliona stanovnika s malo hrane, vode, goriva i medicinskih potrepština.

Izraelska vojska nastavila je intenzivne zračne napade na Gazu u kojima su uništili cijele četvrti.

Najmanje 5.791 Palestinac je ubijen u izraelskim napadima na Gazu, dok je više od 1.400 ljudi ubijeno u Izraelu od 7. oktobra.