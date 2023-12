Zelenski: Pitao sam Orbana zašto ne podržava naš ulazak u EU, nije ništa odgovorio

Otvaranje pregovora o pristupanju s EU podiglo je moral Ukrajine, posebno u trenutku kada se zemlja suočava s drugom zimom ruske invazije punog opsega. No Kijev se također bori i s teškom ekonomskom situacijom, budući da još uvijek čeka više od 100 milijardi eura finansijske podrške iz Vašingtona i Brisela.

Došlo je do toga da su se neki vojni analitičari upitali je li Kijev počeo gubiti rat. Zelenski je na konferenciji odlučno negirao takve tvrdnje.

- Što se tiče bojišnice, Rusija nije postigla nijedan od svojih ciljeva za ovu godinu - rekao je Zelenski.

S obzirom na ograničeni napredak protuofanzive, Zelenski je izbjegao govoriti o novim ciljevima, ako ih ima.

- Prije nekoliko mjeseci svi su govorili o ciljevima i o detaljima kako ih ostvariti. To nije pravi način jer Rusija još uvijek ima više oružja - rekao je.

Mobilizacija dodatnih 450 do 500 hiljada ljudi

EU i drugi partneri imaju poteškoća s opskrbom Ukrajine streljivom i najsavremenijim oružjem, a Kijevu također treba i više vojnika. No za razliku od velikog vala dobrovoljaca koji su se prijavili u ranim fazama invazije, sada ih mali broj želi ići na frontu.

Zelenski je jučer objavio da vojska želi mobilizirati između 450.000 i 500.000 novih regruta. Ukrajinski čelnik je na konferenciji za medije rekao kako će vojska i vlada raspravljati o tom "veoma osjetljivom pitanju mobilizacije" te da će ono potom biti upućeno parlamentu na razmatranje.

Mobilizacija takvog raspona zahtijevat će i dodatno finansiranje, dodao je.

- Predložili su mobilizaciju dodatnih 450 do 500 hiljada ljudi. To je vrlo ozbiljan broj - rekao je Zelenski.

- Odgovorio sam da će mi trebati dodatni argumenti kako bih podržao takav potez. Jer, prije svega, to je pitanje ljudi, drugo, to je pitanje pravednosti, odbrambenih kapaciteta i finansija.

Slabi finansijska podrška Zapada

Ukrajina je pod sve većim pritiskom kako slabi finansijska podrška Zapada. U Sjedinjenim Državama, zbog unutrašnjih političkih borbi, Bijela kuća nije uspjela odobriti paket od 60 milijardi dolara za Ukrajinu. Zemlju je unazadila i Mađarska blokada pomoći EU.

Evropski 27-člani blok neće ponovno rješavati to pitanje do februara. No Zelenski je i dalje samouvjeren.

- Siguran sam da Sjedinjene Države neće dopustiti da izgubimo - rekao je. Međutim, tijekom nedavnog posjeta SAD Zelenski nije uspio pridobiti podršku za paket pomoći.

Štoviše, moguća pobjeda na predsjedničkim izborima Donalda Trampa (Trump), koji je doveo u pitanje politiku Džoa Bajdena (Joe Biden) prema Ukrajini, mogla bi dovesti Ukrajinu u još teži položaj. Zelenski je priznao da bi povratak republikanca u Bijelu kuću mogao jako utjecati na rat.

Unutrašnje političke napetosti

Nestrpljivo iščekivanje zapadne pomoći, situacija na prvoj crti bojišnice i zamor stanovništva koje se već skoro 700 dana odupire Rusiji uzrokovalo je i neke političke napetosti. Posljednjih je sedmica Zelenski navodno imao određene nesuglasice s ukrajinskim vojnim zapovjednikom Valerijem Zalužnim. Predsjednik je ukorio svog vrhovnog generala nakon što je on izjavio da je rat završio u slijepoj ulici.

- Dobro sarađujemo - rekao je Zelenski, koji je implicirao da su rezultati Ukrajine na bojnom polju odgovornost vojnog vodstva, a samim tim i Zalužnog. Istovremeno, posljednjih je mjeseci porasla popularnost vojnog čelnika, dok je predsjednikova blago opala.

- Koju god poziciju zauzeli, radi se o preuzimanju odgovornosti za svakodnevne rezultate - zaključio je ukrajinski predsjednik.