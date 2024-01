Bajden i Tramp se spremaju za revanš u 2024. godini

Predizborna kampanja 2024. u SAD je u punom jeku. Pažnja je, za sada, većim dijelom usredsređena na aktuelnog demokratskog predsjednika Džoa Bajdena (Joe Biden), i predsjednika koga je porazio prije tri godine - Donalda Trampa (Trump), koji je sada favorit za nominaciju Republikanske partije. U ovom trenutku izgleda da SAD čeka novi duel Bajdena i Trampa.

Pristalice Trampa u zabludi

Mnoge pristalice Donalda Trampa i danas su u zabludi da je Džo Bajden ukrao izbore 2020. i da je bivši predsjednik žrtva političkog progona. Polovina vjerovatnih birača Republikanske partije kaže anketarima da i dalje podržava Trampa u odnosu na njegove republikanske rivale. To ne iznenađuje stručnjake koji proučavaju Trampovu retoriku, kao što je profesorica komunikacija Dženifer Mersiesa (Jennifer Mercieca).

- Kada on tvrdi da sve radi kako treba i da je najbolji predsjednik koji je ikada postojao, oni su skloni da mu vjeruju. I zato on njima djeluje kao snažan lider, zato što ponavlja da to jeste.

Većina drugih kandidata za republikansku nominaciju ne kritikuje mnogo Trampa. Ta strategija je u skladu sa rezultatima anketa koje pokazuju da, iako je baza stranke spremna da prihvati nekog drugog osim bivšeg predsjednika, ta osoba ne smije da bude protiv Trampa.

Kandidatkinja za republikansku nominaciju Niki Hejli (Nikki Hailey) je bila Trampova ambasadorica u Ujedinjenim nacijama.

- Naš predsjednik treba da bude neko ko zna razliku između dobra i zla, između ispravnog i pogrešnog.

Simbolična opozicija

Predsjednik Bajden se suočava sa simboličnom opozicijom, u vidu nekoliko demokratskih protukandidata, a vodi kampanju zasnovanu na svojim ekonomskim rezultatima.

- Otvorili smo 14 miliona novih radnih mjesta, uključujući 800.000 poslova u industriji. Stopa nezaposlenosti je ostala ispod četiri procenta tokom najdužeg perioda u posljednjih 50 godina. Plate radničkih porodica su porasle, a inflacija je smanjena 65 posto.

Ankete pokazuju da mnogi birači, uključujući demokrate, dovode u pitanje koliko će efikasan lider biti Bajden do kraja drugog mandata - kada bude imao 86 godina.

- On ne može da se otrese činjenice da ljudi smatraju da je suviše star, ili da nemaju osjećaj da je ekonomska situacija dobra - ističe analitičarka Dženifer Mersiesa.

I Tramp i Bajden kažu da se takmiče kako bi spasili Ameriku od egzistencijalne prijetnje koja potiče od ovog drugog.

"Našu zemlju uništavaju"

- Naša zemlja je otišla dođavola. Našu zemlju uništavaju. Zajedno ćemo da se suočimo sa ultraljevičarskim lažovima, gubitnicima, perverznjacima i nakazama koje uništavaju budućnost ove zemlje kao najezda skakavaca - poručio je Tramp na jednom od svojih predizbornih skupova.

Bajden kaže da je dio razloga što se ponovo kandiduje da spriječi Trampa da se vrati u Bijelu kuću.

- On se takmiči, pa moram i ja - rekao je.

Prvi test za Trampa bit će stranački skupovi u Ajovi 15. januara, a zatim izbori u Nju Hemširu 23. januara. Republikanci će svog predsjedničkog kandidata nominovati u Milvakiju u julu. Demokrate očekuju da ponovo nominuju Bajdena u Čikagu - u avgustu, piše Glas Amerike.