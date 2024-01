Rusija poziva na istragu izraelskih optužbi protiv UNRWA-e prije izricanja "kolektivne kazne"

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov pozvao je na istragu optužbi Izraela da su neki službenici Agencije Ujedinjenih nacija (UN) za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) sarađivali s Hamasom u napadima 7. oktobra prije obustave sredstava za humanitarnu organizaciju.

Na konferenciji za novinare u Moskvi nakon sastanka s gambijskim kolegom Mamadouom Tangarom, Lavrov je rekao da je ono što se dešava u Gazi, gdje je u izraelskim napadima ubijeno više od 26.000 ljudi, "kolektivna kazna zabranjena međunarodnim humanitarnim pravom".

Pokrenuti istragu o izraelskim navodima

- Ako postoje takve optužbe, moramo ih raščistiti. Od samog početka osudili smo teroristički napad 7. oktobra i jasno rekli da je potrebno boriti se protiv terorizma u bilo kojoj njegovoj manifestaciji sredstvima koja ne krše međunarodne humanitarno pravo. Ono što se dogodilo i dešava (u Gazi) jeste kolektivna kazna, zabranjeno je međunarodnim humanitarnim pravom - naglasio je on.

Lavrov je rekao da će se, ako bude provedena istraga, znati da li optužbe Izraela imaju osnova.



- Ali ako se istraga poništi, a umjesto toga dođe do kolektivnog kažnjavanja UNRWA-e i onih kojima je pružila pomoć, onda smatram da je to pogrešna odluka. Nadam se da će uprava UN-a pokrenuti ova pitanja u kontaktima s izraelskim predstavnicima - naglasio je on.

Brojne zemlje suspendovale finansiranje

Nekoliko zemalja, uključujući SAD, Veliku Britaniju, Njemačku, Francusku, Austriju i Japan suspendovalo je sredstva za agenciju osnovanu 1949. za pružanje pomoći palestinskim izbjeglicama u Gazi, na Zapadnoj obali, Jordanu, Siriji i Libanu.

Agencija UN-a objavila je da je otvorila istragu o optužbama i prekinula veze s tim članovima osoblja.

Lavrov je rekao i da Moskva očekuje da će problemi u okviru Ekonomske zajednice zapadnoafričkih država (ECOWAS) biti riješeni kroz "ravnopravan i uzajamno poštovan" dijalog.

Njegova izjava uslijedila je nakon što su Burkina Faso, Mali i Niger zajednički najavili trenutno povlačenje iz ECOWAS-a, navodeći da je regionalni blok podređen "stranim silama" i optužujući ga da "odstupa od osnivačkih ideala".