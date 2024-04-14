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PREDSJEDNIK RUSIJE

Ispravka: Predsjednik Rusije pozvao na prekid vatre „sve strane“ na Bliskom istoku

Glavni portparol izraelske vojske je kazao da je Francuska među zemljama koje su učestvovale u odbrani protiv napada Irana na Izrael

Vladimir Putin. AP

S. S.

14.4.2024

Ažurirano 14. maja 2024. analizom portala Raskrinkavanje.me
Putin nije rekao da će podržati Iran ako ga SAD napadnu.

- Predsjednik Rusije pozvao na prekid vatre „sve strane“ na Bliskom istoku, da „pokažu razumnu uzdržanost i spriječe novu rundu konfrontacije bremenitu katastrofalnim posljedicama za cijeli region - navodeno je u saopćenju Kremlja

- Izražavamo našu izuzetnu zabrinutost zbog još jedne opasne eskalacije u regionu - navodi se u saopćenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova o iranskim napadima.

U međuvremenu, glavni portparol izraelske vojske je kazao da je Francuska među zemljama koje su učestvovale u odbrani protiv napada Irana na Izrael. 

- Francuska ima vrlo dobru tehnologiju, avione, radare - i znam da su dobile doprinos u patroliranju vazdušnog prostora - rekao je, dodajući da nema tačne informacije jesu li francuski avioni oborili neke od raketa lansiranih od strane Irana, prenosi "Reuters".  

Izvinjavamo se našim čitateljicama i čitateljima zbog prenošenja lažne vijesti.

# IRAN
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
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