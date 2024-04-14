Ispravka: Predsjednik Rusije pozvao na prekid vatre „sve strane“ na Bliskom istoku

Ažurirano 14. maja 2024. analizom portala Raskrinkavanje.me
Putin nije rekao da će podržati Iran ako ga SAD napadnu.
- Predsjednik Rusije pozvao na prekid vatre „sve strane“ na Bliskom istoku, da „pokažu razumnu uzdržanost i spriječe novu rundu konfrontacije bremenitu katastrofalnim posljedicama za cijeli region - navodeno je u saopćenju Kremlja
- Izražavamo našu izuzetnu zabrinutost zbog još jedne opasne eskalacije u regionu - navodi se u saopćenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova o iranskim napadima.
U međuvremenu, glavni portparol izraelske vojske je kazao da je Francuska među zemljama koje su učestvovale u odbrani protiv napada Irana na Izrael.
- Francuska ima vrlo dobru tehnologiju, avione, radare - i znam da su dobile doprinos u patroliranju vazdušnog prostora - rekao je, dodajući da nema tačne informacije jesu li francuski avioni oborili neke od raketa lansiranih od strane Irana, prenosi "Reuters".
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