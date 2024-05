Svjedočila Houp Hiks sekretarica za štampu Donalda Trampa: Izborni štab 2016. bio u panici zbog komentara o ženama

Houp Hiks (Hope Hicks), sekretarica za štampu Donalda Trampa (Trump) u vrijeme njegove predsjedničke kampanje 2016., svjedočila je pred krivičnim sudom u Njujorku da je mjesec prije izbora njegov izborni štab bio u panici kada je u javnost izašao stari snimak programa "Access Hollywood" na kome se čuje kako Tramp kaže da može da "zgrabi" ženu gdje god želi, zato što je zvijezda, piše Glas Amerike.

Bivši šef

Hiks, koja je dobila obavezujući poziv da svjedoči protiv svog bivšeg šefa, kaže da je prva, refleksna reakcija na snimak bila da se "demantuje, demantuje, demantuje". Međutim, kako je rekla 12-članoj poroti, kada je pročitala transkript Trampovih komentara, bila je veoma zabrinuta.

Izjavila je da je znala da će to biti "velika priča".

Hiks kaže da je podijelila sa Trampom mail Washington Posta koji je sadržao transkript a on je rekao da njegovi komentari o napadu na žene "ne zvuče kao nešto što bi rekao". Međutim, nakon što je odgledala i video snimak, Hiks je kasnije rekla dnevniku: "To jeste on."

Za tužioce, otkrića sa snimka programa "Access Hollywood" imaju ključnu ulogu u njihovom slučaju protiv 45. predsjednika. Kako tvrde tužioci, ona pokazuju da je bio duboko zabrinut da će izgubiti žene glasače, i o tome koliko bi snimak mogao da nanese štetu njegovoj kandidaturi, posebno pošto se takmičio protiv prve žene kandidata velike stranke - demokrate Hilari Klinton (Hillary Clinton).

Međutim, Hiks je također rekla da je Trampa "brinulo kako će to doživjeti njegova supruga", Melanija (Melania), kada je Wall Street Journal, neposredno prije izbora, objavio članak o dvije žene koje su tvrdile da su imale aferu sa Trampom i da su im plaćene velike sume novca da šute o tim tvrdnjama, u vrijeme kada su Amerikanci izlazili na birališta, piše Glas Amerike.

Odbrana pokušava da Trampa predstavi kao porodičnog čovjeka zabrinutog za osjećanja Melanije Tramp kao alternativni razlog zašto su nepovoljne priče bile zataškane, a ne zbog strahovanja kako bi mogle da utiču na njegove šanse na izborima.

Tužioci tvrde da je u danima poslije objavljivanja snimka "Access Hollywood" Tramp pristao da isplati 130.000 dolara porno glumici Stormi Denijels (Stormy Daniels) da ne bi pričala o noći koju je provela sa njim deceniju prije izbora.

Malo prije toga, kako je pokazalo svjedočenje na suđenju, tabloid National Enquirer je platio 150.000 dolara Karen McDougal, Playboy "Zečici 1998. godine", da kupi prava na njenu priču da su ona i Tramp imali 10-mjesečnu aferu 2006. i 2007. godine, i da je glavni razlog da se ta priča zataška bio da se Trumpu pomogne na politički način.

Na prvom suđenju jednom bivšem predsjedniku, Tramp je optužen da je ilegalno falsifikovao poslovna dokumenta da bi prikrio da je njegov bivši advokat Michael Cohen platio Daniels za diskreciju. Trump poriče obje navodne afere i sve 34 tačke optužnice.

Tužilac Matthew Colangelo je pitao Hiks šta je mislila o Trampovom komentaru da je Cohen sam platio Daniels "čisto iz svoje plemenitosti".

Hiks je odgovorila da to nije u skladu sa karakterom Cohena koga je ona poznavala, dodajući da ga nije smatrala posebno "velikodušnom ili nesebičnom osobom".

Kada je odbrana uložila primjedbu, rekla je da nije ličilo na Cohena da plati Daniels a da to ne kaže Trampu.

Tokom unakrsnog ispitivanja je, međutim, priznala advokatu odbrane Emilu Boveu da je Cohen "povremeno radio stvari na svoju ruku".

Bivši Trampov advokat se okrenuo protiv njega i očekuje se da će biti ključi svjedok optužbe.

Na početku Hicks je bila puna poštovanja prema Trampu, nazivajući ga "gospodin Tramp" i opisujući Trampovu imperiju nekretnina kao veliku i uspješnu kompaniju koja je, ipak, vođena kao "mali porodični biznis".

Međutim, odgovarajući na pitanja tužioca, Hiks je rekla porotnicima da je Trampova kampanja bila veoma zabrinuta zbog video snimka.

Kaže da je ta priča istog trenutka postala dominantna u praćenju kampanje. Prisjetila se kako se u to vrijeme uragan četvrte kategorije približavao SAD ali za zvaničnike iz Trampove kampanje, "narednih 36 sati sve se vrtilo oko Trampa".

U jednom trenutku, Hiks je se rasplakala.

Zatvorio oči

Tramp je prvo gledao pravo u Hiks za govornicom, a onda počeo da gleda video prenos njenog svjedočenja. Međutim, kada je počela da svjedoči o McDougal, zatvorio je oči. Od početka suđenja, često je djelovalo da Tramp drijema, ali je na svojoj društvenoj platformi "Istina" demantovao da spava na suđenju.

- Jedostavno sklopim svoje lijepe, plave oči, i intenzivno slušam da sve upijem!! - napisao je.

U četvrtak, tužioci su pustili razgovor koji je Cohen imao sa Trampom i tajno snimio 2016. godine, u kojem razgovaraju o isplati 150.000 dolara McDougal, piše Glas Amerike.

12 porotnika tek treba da čuje svjedočenja glavnih "igrača" u ovom slučaju, među kojima su Stormi Daniels i Cohen.

Ranije tokom dana, sudija je rekao Trampu da ga zabrana komentarisanja svjedoka i porotnika, koja mu je izrečena, neće spriječiti da svjedoči ako to želi, kao što je Taump rekao reporterima u četvrtak.

- Želim da naglasim gospodinu Trampu: Imate apsoluto pravo da svjedočite na suđenju - rekao je sudija Juan Merchan.