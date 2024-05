Omer Hajam: 976. godišnjica rođenja “Kralja mudraca”

Zbirka pjesama „Rubaije“ je Hajamovo najpoznatije djelo. Rubaije su tipična perzijska pjesnička forma kratkih, jezgrovitih pjesama sastavljenih uglavnom od četiri stiha u kome se rimuju prvi, drugi i četvrti stih, a treći, u pravilu, ostaje bez rime. U dva prva stiha vrlo koncizno se iznosi milje, treći dolazi kao opreka, prigovor ili paradoks, a u četvrtom je dato razrješenje - on predstavlja poentu.

Bio je veoma obrazovan za vrijeme u kojem je živio, te je stekao izvrsno znanje iz medicine, filozofije, matematike, geometrije i astronomije. Osim toga, bio je i prirodno talentiran, a engleski orijentalist Tomas Hajd (Thomas Hyde) nazvao ga je „Kraljem mudraca“ i čudom svoga vremena. Za života je bio poznat kao vrstan matematičar, zaslužan za pronalaženje metoda za rješavanje kubnih jednadžbi presjecima parabole s kružnicom, te astronom, no danas je najpoznatiji kao pjesnik rubaija.

1897. - Američki filmski režiser italijanskog porijekla Frenk Kapra (Frank Capra), koji je tri puta dobio nagradu Oskar, rođen je na današnji dan. Napisao je memoare "Ime iznad naslova". Filmovi: "Donovanova afera", "Mlada generacija", "Zabranjeno", "Američka ludost", "Gorak čaj generala Jena", "Dogodilo se jedne noći" (Oskar), "Gospodin Dids ide u grad" (Oskar), "Izgubljeni horizonti", "Upoznajte Džona Dua", "Arsenik i stare čipke", "Ne možete to ponijeti sa sobom" (Oskar), "Ovo je divan život", "Država Unije", "Džep pun čuda".

1711. - Rođen dubrovački matematičar, fizičar, astronom, filozof, pjesnik i univerzitetski profesor Josip Ruđer Bošković, jedan od najvećih umova nauke svog vremena. Bio je osnivač i direktor Brerske astronomske opservatorije kod Milana i direktor Optičkog instituta francuske mornarice. Djela: "Theoria philosophiae naturalis redacta ad unicam legem virium in natura existentium", "Opera partientia ad opticam et astronomiam", "Elementorum universae matheseos", "O morskoj plimi", "O zakonu sila u prirodi", "O svjetlu", "Teorija konusnih presjeka", "Elementi matematike".

Početkom agresije na Bosnu Hercegovinu 1992. godine došlo je do totalne devastacije zgrade koja je u požaru izgorjela s kompletnom opremom. U toku rata se pristupilo primarnoj zaštiti zgrade od daljnjih oštećenja, poslije toga se pristupilo izradi projekta sanacije, restauracije i rekonstrukcije. Zgrada je obnovljena 2001. godine.

Godišnjica smrti Admire i Boška, sarajevskih Romea i Julije

1993. – Poginuli Admira Ismić i Boško Bato Brkić, sarajevski Romeo i Julija. Beskrajno su se voljeli, spremali vjenčanje, a nakon godinu života pod opsadom odlučili su napustiti Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, jedini izlaz bio je preko Vrbanja mosta. Na današnji dan 1993. krenuli su u slobodu, došavši oko 17 sati do mosta Vrbanja. Snajperski metak je pogodio Boška i on je pao. Metak je bio smrtonosan. Drugi metak pogodio je Admiru. Smrtno ranjena, uspjela je dopuzati do Boška, zagrliti ga. Koji minut kasnije je izdahnula. Njihova tijela su sedam dana ležala nasred mosta, izvukli su ih pripadnici radnog voda VRS-a. UNPROFOR je odbio izvlačenje tijela dok se ne proglasi primirje. Nekoliko dana kasnije Admira Ismić i Boško Brkić su prvo sahranjeni na groblju u Lukavici. Poslije su njihova tijela prebačena u Sarajevo i sahranjena na groblju Lav. Istraga o ubistvu Admire i Boška nikada nije provedena.

2007. - Umro Pjer-Žil de Žen (Pierre-Gilles de Gennes), francuski fizičar, koji je 1991. godine dobio Nobelovu nagradu za fiziku „za otkriće primjene metoda proučavanja fenomena uređenosti u kompleksnije svrhe, posebno kod tečnih kristala i polimera”.