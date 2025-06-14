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SVJETSKI LIDERI

Putin i Tramp obavili hitan telefonski razgovor

Rusija spremna na posredovanje u pregovorima

Putin i Tramp. AP

Dž. R.

14.6.2025

Danas je održan telefonski razgovor između ruskog predsjednika Vladimira Putina  i američkog predsjednikoa Donalda Trampa (Trump), saopćio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

Putin je tokom razgovora potvrdio spremnost Rusije da posreduje između Izraela i Irana, a dva lidera su naglasila značaj sprječavanja eskalacije ovog sukoba, prenosi TASS.

Kako je rekao Ušakov, ruski predsjednik je obavijestio Trampa o napretku razmjene zatvorenika sa Ukrajinom.

Dodao je da je Putin potvrdio da je Moskva spremna da nastavi pregovore sa Kijevom poslije 22. juna.

- Tramp je primio k znanju ovu informaciju i još jednom istakao zainteresovanost za brzo okončanje rusko-ukrajinskog sukoba - rekao je zvaničnik Kremlja.

# IRAN
# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# IZRAEL
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