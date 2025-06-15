Rafinerija u Haifi oštećena u iranskim napadima

Cjevovodi i dalekovodi između postrojenja u kompleksu rafinerije nafte Bazan u sjevernom gradu Haifi pretrpjeli su štetu tokom noćnog raketnog napada iz Irana, izvještava kompanija za berzu u Tel Avivu.
Još uvijek nema izvještaja o žrtvama.
AKTIVNOSTI SE NASTAVLJAJU
Ne spominje se mogući utjecaj na okoliš stanovnika tog područja
Napadi na Izrael. AP
Cjevovodi i dalekovodi između postrojenja u kompleksu rafinerije nafte Bazan u sjevernom gradu Haifi pretrpjeli su štetu tokom noćnog raketnog napada iz Irana, izvještava kompanija za berzu u Tel Avivu.
Još uvijek nema izvještaja o žrtvama.
Kompanija navodi da se aktivnosti rafiniranja nastavljaju, iako su druga postrojenja na lokaciji zatvorena.
Dodaje da ispituje utjecaj na svoje poslovanje i povratak zatvorenih postrojenja u rad. Ne spominje se mogući utjecaj na okoliš stanovnika Haife.