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Rafinerija u Haifi oštećena u iranskim napadima

Ne spominje se mogući utjecaj na okoliš stanovnika tog područja

Napadi na Izrael. AP

Dž. R.

15.6.2025

Cjevovodi i dalekovodi između postrojenja u kompleksu rafinerije nafte Bazan u sjevernom gradu Haifi pretrpjeli su  štetu tokom noćnog raketnog napada iz Irana, izvještava kompanija za berzu u Tel Avivu.

Još uvijek nema izvještaja o žrtvama.

Kompanija navodi da se aktivnosti rafiniranja nastavljaju, iako su druga postrojenja na lokaciji zatvorena.

Dodaje da ispituje utjecaj na svoje poslovanje i povratak zatvorenih postrojenja u rad. Ne spominje se mogući utjecaj na okoliš stanovnika Haife.

Šire područje Haife je tokom noći ciljano s oko 40 projektila, a jedan projektil je pogodio kuću u obližnjem gradu Tamri, ubivši četiri civila.
# IZRAEL
# TEL AVIV
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# RAFINERIJA
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