Iran otkrio glavne mete novog napada na Izrael: Lansirano više od 100 raketa

Prema navodima iranske državne televizije, ovaj put se radi o kombinovanom napadu dronovima i s više od 100 raketa, a glavni ciljevi su Haifa i Tel Aviv.

Iran je večeras pokrenuo drugi talas operacije "Pravo obećanje 3" protiv Izraela, objavila je iranska državna televizija.

Projektili padaju na Izrael, oglasio se i IDF: "Odmah se sakrijte u skloništa"

Projektili padaju na Izrael, oglasio se i IDF: "Odmah se sakrijte u skloništa"

U međuvremenu stižu informacije o tome kako je nekoliko projektila viđeno i iznad Jerusalema, kao i da se na sjeveru Izraela čuju eksplozije.

- Ovaj napad poremetit će san stanovnika - poručila je iranska državna televizija.

Pojavio se navodni snimak: Gori nebo iznad Haife, desetine projektila nad gradom

Pojavio se navodni snimak: Gori nebo iznad Haife, desetine projektila nad gradom

Još nije poznato da li je riječ o udarima ili se radi o presretanjima projektila u zraku.

Izraelske odbrambene snage (IDF) pozvale su stanovnike da se sakriju u skloništa.

U međuvremenu, u susjednom Jordanu se oglasila zračna uzbuna.

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