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"PRAVO OBEĆANJE 3"

Iran otkrio glavne mete novog napada na Izrael: Lansirano više od 100 raketa

Ovaj napad poremetit će san stanovnika, poručili su iz Teherana

Projektili na nebu iznad Izraela. AP

E. Ć.

14.6.2025

Iran je večeras pokrenuo drugi talas operacije "Pravo obećanje 3" protiv Izraela, objavila je iranska državna televizija.

Prema navodima iranske državne televizije, ovaj put se radi o kombinovanom napadu dronovima i s više od 100 raketa, a glavni ciljevi su Haifa i Tel Aviv.

- Ovaj napad poremetit će san stanovnika - poručila je iranska državna televizija.

U međuvremenu stižu informacije o tome kako je nekoliko projektila viđeno i iznad Jerusalema, kao i da se na sjeveru Izraela čuju eksplozije.

Još nije poznato da li je riječ o udarima ili se radi o presretanjima projektila u zraku.

Izraelske odbrambene snage (IDF) pozvale su stanovnike da se sakriju u skloništa.

U međuvremenu, u susjednom Jordanu se oglasila zračna uzbuna.

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# IZRAEL
# IRAN
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