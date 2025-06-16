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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp iz Kanade poslao poruku Iranu

Na konferenciji za novinare tijekom samita G7 u Kanadi Tramp je izjavio da Iran pokazuje želju za smanjenjem tenzija

Tramp: To su trebali učinit ranije. Pool / AP

M. Až.

16.6.2025

Predsjednik SAD-a Donald Tramp izjavio je na konferenciji za novinare tokom samita G7 u Kanadi da Iran pokazuje želju za smanjenjem tenzija u sukobu s Izraelom, ali da bi za pregovore moglo biti prekasno.

Na pitanje novinara da li je primio ili vidio poruke preko posrednika o iranskoj želji za deeskalacijom, Tramp je odgovorio: "Da, žele razgovarati, ali to su trebali učiniti ranije. Iran ne pobjeđuje u ovom ratu."

Tramp se obratio medijima zajedno s kanadskim premijerom Markom Karnijem. Tijekom obraćanja istakao je da Iran pokazuje interes za pregovore i ublažavanje sukoba s Izraelom, koji je opisao kao "bolan za obje strane". 

- Trebali bi početi razgovarati odmah, prije nego što bude prekasno - poručio je Tramp.

Na pitanje šta bi bio povod za američko vojno angažovanje, Tramp je kratko odgovorio: "O tome ne želim govoriti."

# IZRAEL
# IRAN
# DONALD TRUMP
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