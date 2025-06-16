Iran: Napadat ćemo Izrael cijelu noć

Iranski državni mediji izvijestili su o kombinovanom napadu dronovima i projektilima na Izrael, koji izvodi Iranska revolucionarna garda (IRGC).
OBJAVLJENI SNIMCI
Prije nekoliko trenutaka počeo je deveti val zajedničkog napada dronovima i projektilima, izjavio je general Naeini
Snimci novih napada na Izrael. Platforma X
Iranski državni mediji izvijestili su o kombinovanom napadu dronovima i projektilima na Izrael, koji izvodi Iranska revolucionarna garda (IRGC).
Prema izjavi generala Naeinija, koju prenosi Iranska novinska agencija (IRNA), napadi će se nastaviti tokom cijele noći.
- Prije nekoliko trenutaka počeo je deveti val zajedničkog napada dronovima i projektilima, a napadi će se nastaviti neprekidno do jutra - rekao je Naeini.
Iranska državna televizija pozvala je izraelske građane na evakuaciju zbog najavljenih novih napada, dok je iranski ambasador pri UN-u Amir Saeid Iravani istakao da Iran djeluje u skladu s pravom na samoobranu, te da su svi napadi bili "razmjerni i usmjereni isključivo na vojne ciljeve i pripadajuću infrastrukturu".
U pismu upućenom Vijeću sigurnosti UN-a, Iravani je naveo: "Nakon namjerne eskalacije Izraela i nastavka njegovih agresivnih postupaka... Iran je, u skladu s načelom razmjernosti, poduzeo dodatne mjere ciljajući konkretnu infrastrukturu u Izraelu kao legitimne mete koje materijalno podržavaju izraelsku agresiju."
Iravani je dodao da Iran optužuje Izrael za napade na civile i civilnu infrastrukturu.