Iran: Napadat ćemo Izrael cijelu noć

Iranski državni mediji izvijestili su o kombinovanom napadu dronovima i projektilima na Izrael, koji izvodi Iranska revolucionarna garda (IRGC).

- Prije nekoliko trenutaka počeo je deveti val zajedničkog napada dronovima i projektilima, a napadi će se nastaviti neprekidno do jutra - rekao je Naeini.

Prema izjavi generala Naeinija, koju prenosi Iranska novinska agencija (IRNA), napadi će se nastaviti tokom cijele noći.

Iranska državna televizija pozvala je izraelske građane na evakuaciju zbog najavljenih novih napada, dok je iranski ambasador pri UN-u Amir Saeid Iravani istakao da Iran djeluje u skladu s pravom na samoobranu, te da su svi napadi bili "razmjerni i usmjereni isključivo na vojne ciljeve i pripadajuću infrastrukturu".

U pismu upućenom Vijeću sigurnosti UN-a, Iravani je naveo: "Nakon namjerne eskalacije Izraela i nastavka njegovih agresivnih postupaka... Iran je, u skladu s načelom razmjernosti, poduzeo dodatne mjere ciljajući konkretnu infrastrukturu u Izraelu kao legitimne mete koje materijalno podržavaju izraelsku agresiju."

Iravani je dodao da Iran optužuje Izrael za napade na civile i civilnu infrastrukturu.

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