Video / Pogođena zgrada u blizini postrojenja Fordov, dvoje poginulo

Dvije osobe su poginule, dok je četvero povrijeđeno noćas tokom napada na stambenu zgradu u iranskom gradu Komu (Qomu), saopćili su iranski mediji, prenosi CNN.

Pogođen je četvrti sprat zgrade, a napad je uslijedio ubrzo nakon što su odbrambene snage Izraela objavile da su započele novi val napada na Iran.

Grad Kom nalazi se u blizini tajnog iranskog postrojenja za obogaćivanje urana Fordov (Fordow).