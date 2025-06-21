Video / Pogođena zgrada u blizini postrojenja Fordov, dvoje poginulo

Dvije osobe su poginule, dok je četvero povrijeđeno noćas tokom napada na stambenu zgradu u iranskom gradu Komu (Qomu), saopćili su iranski mediji, prenosi CNN.
Pogođen je četvrti sprat zgrade, a napad je uslijedio ubrzo nakon što su odbrambene snage Izraela objavile da su započele novi val napada na Iran.
Grad Kom nalazi se u blizini tajnog iranskog postrojenja za obogaćivanje urana Fordov (Fordow).
Kako smo ranije pisali, jedna od poginulih osoba bila je 16-godišnjak, što je za tamošnje medije potvrdio portparol pokrajinske uprave Koma Morteza Hejdari.
CNN je geolocirao video koji prikazuje oštećenja na zgradi u jugozapadnom dijelu Koma. Na snimku se vidi požar koji gori na gornjim spratovima zgrade.
Istovremeno je poluslužbeni Nour News izvijestio da su aktivirani protivzračni sistemi iznad glavnog grada Teherana, 130 kilometara sjeverno od Koma.
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