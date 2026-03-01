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UŽASAVAJUĆI SUKOB

Izraelske zračne snage izvode novi val udara na Teheran: Mete u srcu grada

Izraelska vojska (IDF) objavila je u nedjelju ujutro da su od početka sukoba bacili preko 1.200 bombi na iranske ciljeve

Zračni udari na Teheran. Platforma X

A. O.

1.3.2026

Izraelske zračne snage (IAF) saopćile su da izvode novi val napada u Teheranu, navodeći da se mete nalaze u samom srcu grada.

Prema tvrdnjama vojske, proteklog dana IAF su izvele opsežne zračne udare kako bi uspostavile zračnu nadmoć i otvorile put prema Teheranu.

Izraelska vojska (IDF) objavila je u nedjelju ujutro da su od početka sukoba bacili preko 1.200 bombi na iranske ciljeve. U subotu navečer IDF je saopćio da je više od 200 aviona pogodilo 500 iranskih ciljeva.

- Ali Hamnei (Ali Khamenei) je bio meta precizne, velike operacije koju su izvele izraelske zračne snage, vođene tačnim obavještajnim podacima IDF-a, dok se nalazio u svom centralnom kompleksu komande u srcu Teherana, zajedno s dodatnim visokim zvaničnicima - navodi se u saopćenju.

Vojska tvrdi da je Hamnei, vrhovni vođa od 1989. godine, "bio direktno odgovoran za nasilnu represiju nad iranskim građanima dugi niz godina", navodi se.

IDF dalje navodi: "Hamnei je bio arhitekta plana za uništenje Izrael i poznat kao 'glava iranske hobotnice', čije su ruke dosezale širom Bliskog istoka i do granica Izraela. Među njegovim najistaknutijim operacijama bila je teroristička organizacija Hezbollah. 

Vrhovni vođa iranskog režima odgovoran je za terorističke napade na Izrael, a krv mnogih civila širom svijeta bila je na njegovim rukama."

# TEHERAN
# IZRAEL
# IRAN
# RAT
# SUKOBI
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