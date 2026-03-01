Izraelske zračne snage izvode novi val udara na Teheran: Mete u srcu grada

Izraelske zračne snage (IAF) saopćile su da izvode novi val napada u Teheranu, navodeći da se mete nalaze u samom srcu grada.

Prema tvrdnjama vojske, proteklog dana IAF su izvele opsežne zračne udare kako bi uspostavile zračnu nadmoć i otvorile put prema Teheranu.

Izraelska vojska (IDF) objavila je u nedjelju ujutro da su od početka sukoba bacili preko 1.200 bombi na iranske ciljeve. U subotu navečer IDF je saopćio da je više od 200 aviona pogodilo 500 iranskih ciljeva.

- Ali Hamnei (Ali Khamenei) je bio meta precizne, velike operacije koju su izvele izraelske zračne snage, vođene tačnim obavještajnim podacima IDF-a, dok se nalazio u svom centralnom kompleksu komande u srcu Teherana, zajedno s dodatnim visokim zvaničnicima - navodi se u saopćenju.

Vojska tvrdi da je Hamnei, vrhovni vođa od 1989. godine, "bio direktno odgovoran za nasilnu represiju nad iranskim građanima dugi niz godina", navodi se.